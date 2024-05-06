Нахвалил Лукашенко и поругал Запад: польский судья сбежал в Беларусь за политическим убежищем

Шмидт занимал различные должности в судебной системе Польши

Польский судья сбежал в Беларусь и заявил, что будет просить о политическом убежище, поскольку не согласен с политикой своей страны. Он также зачитал заявление "о сложении полномочий судьи".

Об этом пишет Европейская правда. По её данным, речь идет о судье воеводского административного суда Варшавы Томаше Шмидте. Он появился на пресс-конференции в Минске и заявил, что хочет остаться в Беларуси. Там же он зачитал заявление "о сложении полномочий судьи" и сообщил, что планирует просить о политическом убежище, поскольку не согласен с политикой польских властей, которые якобы "под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне".

Шмидт также сказал, что "хотел бы показать Беларусь такой, какой видит ее как иностранец" и что считает, что гражданам балтийских государств стоит побывать в Беларуси и увидеть настоящую ситуацию, которую национальные СМИ якобы подают искаженно. Он назвал Беларусь "страной с большим потенциалом" и похвалил диктатора Лукашенко, назвав его "очень мудрым руководителем".

Как пишет издание, ранее Шмидт занимал различные должности в судебной системе Польши, в том числе возглавлял юридический отдел в Национальном совете судей.

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