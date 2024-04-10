"Две недели не выходили из квартиры": российский футболист пожаловался на русофобию в Польше

Россиянин сбежал из Польши в апреле 2022 года

Полузащитник Пари НН, экс-игрок польского "Заглембе", бывший футболист сборной России (U-21) Илья Жигулев рассказал, как изменилась ситуация в Польше после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. К слову тренер Пари НН открыто поддерживает войну в Украине.

Соответствующий комментарий Жигулева приводит sport24.ru. Российский футболист рассказал, что после 24 февраля 2022 года в Польше началась русофобия и открыто пропагандировалась ненависть к русским.

– Сразу понял, что в Польше тебя скоро не будет?

– Если честно – это последнее, о чем я думал. Как я уже сказал, до 24 февраля я вообще не интересовался политикой, поэтому был в шоке от таких новостей. Потом пришло чувство страха за жену и сына. Мы где-то две недели не выходили из квартиры. Вернее, выходил только я, когда нужно было ехать на тренировку.

После 24 февраля в Польше началась русофобия в интернете. По польскому ТВ открыто пропагандировалась ненависть к русским. У многих людей из-за этого затуманился разум.

– Лично у тебя были проблемы?

– Смотри: после начала всех событий в Польшу приехало где-то пять миллионов украинских беженцев. Они почти все разговаривают на русском. Даже в таком маленьком городе, как Любин, можно было услышать русскую речь. Может, люди думали, что я тоже украинец. Наверное, если бы ходил и кричал, что я русский, то у меня были бы проблемы.

Напомним, футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко заявил, что пошел бы воевать, если бы его призвали на фронт. Бывший игрок французского ПСЖ, английского "Тоттенхэма" и ряда других клубов Серж Орье раскритиковал украинца за эти слова.