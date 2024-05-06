Нахвалив Лукашенка і посварив Захід: польський суддя втік до Білорусі за політичним притулком

Шмідт обіймав різні посади у судовій системі Польщі

Польський суддя втік до Білорусі і заявив, що проситиме про політичний притулок, оскільки не погоджується з політикою своєї країни. Він також зачитав заяву "про складання повноважень судді".

Про це пише Європейська правда. За її даними, йдеться про суддю воєводського адміністративного суду Варшави Томаша Шмідта. Він з’явився на пресконференції у Мінську та заявив, що хоче залишитися в Білорусі. Там же він зачитав заяву "про складання повноважень судді" і повідомив, що планує просити про політичний притулок, оскільки не згоден з політикою польської влади, яка нібито "під впливом США та Великобританії веде країну до війни".

Шмідт також сказав, що "хотів би показати Білорусь такою, якою бачить її як іноземець" і що вважає, що громадянам балтійських держав варто побувати в Білорусі та побачити справжню ситуацію, яку нібито національні ЗМІ подають спотворено. Він назвав Білорусь "країною з великим потенціалом" та похвалив диктатора Лукашенка, назвавши його "дуже мудрим керівником".

Як пише видання, раніше Шмідт обіймав різні посади у судовій системі Польщі, зокрема очолював юридичний відділ у Національній раді суддів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська співачка Повалій вразила цинічними заявами про російське вторгнення в Україну.