Хватать на улицах не будут: нардеп объяснил, как в ЕС относятся к уклонистам и намерены ли депортировать беглецов в Украину

В вопросе идеи о выдаче военнообязанных мужчин Украине есть определенные сложности

Украинцам, которые уехали за границу, не стоит опасаться из-за принятия нового закона о мобилизации в стране. Хватать их на улице, чтобы депортировать, не будут. Есть лишь одно исключение, при котором возвращение гражданина возможно.

Об этом "Телеграфу" сообщил глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп Александр Мережко в статье "Почему Украина не объявила войну России и что думает Европа об ограничении прав уклонистов: объясняет юрист-международник".

По его словам, европейцам странно наблюдать за тем, как молодые и здоровые мужчины из Украины отдыхают в ресторанах за границей, но это явление вряд ли носит массовый характер. У большей части действительно были основания для выезда.

"Если речь идет об идее выдачи военнообязанных мужчин Украине, то здесь все сложно. Граждане нашего государства за границей находятся под действием двух юрисдикций: украинской и страны, в которой они фактически проживают. Соответственно, и соблюдать они должны законы обоих государств.

В то же время, власти страны фактического пребывания не могут депортировать этих граждан только потому, что они не выполняют требования законодательства своей Родины", — объяснил Мережко.

Есть единственное исключение в данном случае: если речь идет о совершенном дома преступлении и выданном ордере на арест. Однако даже в этом случае запрос необязательно будет исполнен.

Все, что могут сделать те страны, где украинские мужчины скрываются от мобилизации, это изменить условия пребывания иностранцев в своей стране, условия предоставления убежища и статуса беженца.

"Хватать на улицах наших граждан и насильственно отправлять в Украину никто никого не будет", – объясняет Александр Мережко.

Народный депутат подчеркнул, что украинцы, которые давно проживают за границей, не демонстрируют такой острой реакции на изменения в нашем законодательстве. Участниками инцидентов у посольств являются новые мигранты или действительно уклоняющимися от мобилизации и волнующимися из-за вероятных проблем с документами.

Также Мережко говорит, что украинцы должны понять, что никаких репрессий по ним применяться не будет. Ограничения на получение консульских услуг являются временными и внедрены не как карательные санкции, а исключительно для того, чтобы не допустить хаоса и адаптировать систему к вступлению в силу нового закона. Это своего рода тайм-аут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Польша заявила о готовности вернуть граждан мужского пола призывного возраста из Украины при необходимости.