В Польше обнадежили украинских беженцев - заявление

Временную защиту также пообещали предоставить украинцам без паспорта

Украинским беженцам в Польше продлят защиту, которая пока действует до 30 июня. Временную защиту также пообещали предоставить украинцам без паспорта.

Такое заявление сделал министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский. Его цитирует Gazeta.

"Мы найдем способ, чтобы решить эту проблему. Нам нужно действовать мудро и рационально. Все вещи, касающиеся украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня", — заявил польский чиновник.

Марцин Кервинский пообещал, что Польша будет охранять права беженцев и не передаст их частные данные.

Напомним, недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности польских властей помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.

Он также заявил, что в планах польских властей не было продления права пребывания для военнообязанных мужчин из Украины. Министр намекнул, что они могут быть депортированы.

Следует добавить, что министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас также сказал, что Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста домой.

Ранее "Телеграф" сообщил, что приостановка консульских услуг не продлится долго. Украинским гражданам за границей, которые легально выехали, их снова будут предоставлять через несколько недель.