Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста: польский министр сделал заявление

Как именно это будет происходить, пока вообще непонятно

Польша, в случае необходимости, готова помочь Украине вернуть граждан мужского пола призывного возраста. В Украине они смогут стать в ряды Вооруженных сил и помочь защищать страну от российских оккупантов.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает информационное агентство Reuters. По его словам, в прошлом Польша уже предлагала Украине свою помощь в этом деле.

"Думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий нам приходится прилагать, чтобы помочь Украине… Возможна любая поддержка", — сказал он.

Министр не стал разъяснять, каким образом Польша будет помогать Украине возвращать граждан. Однако известно, что сейчас в Польше проживает около 4,3 млн украинских граждан, в том числе 860 тысяч взрослых мужчин, а временная защита беженца есть у 950 тысяч человек. Кстати, Косиняк-Камыш не исключил того, что Польша положительно отреагирует на обращение Киева с просьбой помочь вернуть домой украинцев, которые потеряют право оставаться в Польше после истечения срока действия их паспортов.

Напомним, что после того, как МИД ограничил предоставление консульских услуг военнообязанным гражданам Украины за границей, мужчины массово бросились оформлять паспорта. При этом у ГП "Документ" в Варшаве даже произошли столкновения. Как сообщалось, 300 человек заблокировали паспортный сервис, в котором им отказались выдавать готовые документы, хотя деньги были заплачены. В паспортный стол на фоне столкновений была вызвана полиция.

Также "Телеграф" рассказывал, что мужчины не смогут оформить паспорта Украины за границей. Однако в МИДе назвали категории украинцев, на которых это не распространяется.