Польша изменит закон о помощи украинцам: власти учтут ситуацию с военнообязанными

Польша пока не делится данными о беженцах, которые находятся в их стране, в том числе и с украинской стороной

Правительство Польши намерено урегулировать вопросы, относительно формальностей, связанных с пребыванием в стране украинских мужчин призывного возраста. Пропишут нововведения в новой редакции закона о помощи гражданам Украины.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский во время эфира на телеканале TVN24. Подробности передает yavp.pl.

На днях журналисты поинтересовались у представителя власти о том, какая ситуации сложилась в связи с ограничением услуг в украинских консульствах для мужчин призывного возраста. Ведь для многих — это может означать проблемы с документами.

"Через несколько дней мы подадим новую редакцию этого закона, где будут урегулированы все эти вопросы", – ответил глава ведомства.

Ожидается, что нововведения будут рассмотрены уже сегодня, 30 апреля.

Напомним, что временная защита для украинских граждан в Польше действует до 30 июня 2024 года. С 1 июля правила пребывания поляки планируют изменить. Одним из главных изменение будет отмена некоторых выплат и, возможно, предоставление нового статуса.

Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности польских властей помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.

Он также заявил, что в планах польских властей не было продления права пребывания для военнообязанных мужчин из Украины. Министр намекнул, что они могут быть депортированы.

В свою очередь глава польского МВД отметил, что Польша не раскрывает данные о беженцах, находящихся в Польше. В том числе не передает их украинской стороне. Чиновник добавил, что те, у кого нет паспортов, тоже будут получать временную защиту.

Ранее "Телеграф" писал, что по оценкам МИД, в Польше есть десятки тысяч украинцев призывного возраста. Такую цифру озвучил посол Украины в Польше Василий Зварыч. Он отметил, что официальный Киев использует любую возможность, чтобы выиграть войну у России.