Беженцев поддерживаем, но…: в МИД Чехии сделали заявление насчет украинских уклонистов

В стране находятся десятки тысяч украинских мужчин

Чехия поддерживает беженцев из Украины. Но это не касается украинских мужчин, которые пытаются избежать мобилизации.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет Novinky.cz. Он отметил, что понимает проблему выезда украинских мужчин призывного возраста.

"Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев и принимает их на своей территории. Но не тех, кто пытается избежать установленного законом долга", – сказал Липовский, комментируя стремление украинских властей вернуть выехавших за границу мужчин.

В свою очередь спикер Управления внешней полиции Йозеф Урбан отметил, что одним из путей решения этой проблемы может быть ограничение в выдаче паспортов. По его словам, каждый украинец, имеющий в Чехии временную защиту, обязан подтвердить свою личность действительным документом.

"Если он этого не сделает, ему грозит штраф в размере до пяти тысяч крон. А также возможность административного производства для депортации", — сказал Урбан.

По данным МВД Чехии, в стране находятся 94 643 мужчины из Украины в возрасте от 18 до 65 лет. Они имеют временную защиту в связи с войной.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил о готовности польских властей помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Он также заявил, что в планах польских властей не было продления права пребывания для военнообязанных мужчин из Украины. Министр намекнул, что они могут быть депортированы.

В свою очередь старший советник президента Литвы Гитанаса Науседи по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин мобилизационного возраста, если бы Киев увидел в этом потребность. Однако, по его словам, для обеспечения эффективности таких действий следует подумать о решениях на региональном уровне.