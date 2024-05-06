"Пекин готов": главы Китая и Еврокомиссии обсудили российско-украинскую войну и бряцание ядерным оружием Путина

Лидер Китая оказывает влияние на российского диктатора

Официальный Пекин готов поддерживать контакты с Украиной и Россией. Об этом лидер Китая Си Цзиньпин заявил 6 мая, находясь с рабочим визитом в Париже (Франция).

Это заявление он сделал после трехсторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Си Цзиньпин считает, что Китай, Франция и Евросоюз должны вместе создавать условия для организации мирных переговоров Украины и России.

Кто такой ЧАК ШУМЕР и почему он борется за ПОДДЕРЖКУ Украины от США

"Китай, Франция и Европейский Союз должны противодействовать эскалации боевых действий в Украине и создавать условия для мирных переговоров… Пекин готов поддерживать контакты с соответствующими сторонами украинского конфликта", – сказал Си Цзиньпин.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также сделала заявление по результатам встречи. Она отметила, что Си Цзиньпин сыграл немаловажную роль в деэскалации российских ядерных угроз.

"Мы согласны с тем, что Европа и Китай имеют общие интересы в мире и безопасности, и мы рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец агрессивной войне России против Украины. Президент Си сыграл важную роль в деэскалации безответственных ядерных угроз России. И я уверена, что президент Си будет и дальше делать это на фоне непрерывных ядерных угроз со стороны России", ― сказал Си Цзиньпин.

Напомним, Си Цзиньпин прилетел во Францию 5 мая. Это первый визит в Европу после пандемии COVID-19. Кроме встречи с президентом Франции и президентом Еврокомиссии Си планирует посетить Сербию и Венгрию.

Лидер Китая стремится найти решение "украинского кризиса". Так официальный Пекин называет военную агрессию России против Украины, избегая слова "война".

Ранее "Телеграф" писал, чего Украине ждать от поездки Си в Европу. Эксперты поделились своим мнением по этому вопросу. Не все видят в этом позитив.