"Вже спостерігаємо": польський суддя, що втік до Білорусі, заявив, що Варшава може ввести війська в Україну

Суддя запевнив, що він не привозив до Білорусі жодних секретних документів

Польський суддя Томаш Шмідт, який втік до Білорусі, щоб попросити політичного притулку, виступив із новими заявами. На його думку, наразі існує загроза офіційного втягування Варшави у війну в Україні.

Його слова поширюють російські пропагандисти. Шмідт каже, що Польські війська можуть увійти до України.

"Насамперед ми зараз спостерігаємо етап, коли Польща може бути втягнута у конфлікт (війну — Ред.) в Україні, коли польські війська можуть бути введені на територію України. Найманці (ймовірно, маються на увазі добровольці. Послугами найманців у війні проти України користується РФ — Ред.) і так звані інструктори там давно є. Ми зараз говоримо про офіційне введення військ", – наголосив він.

Також, як запевнив суддя, він не привозив до Білорусі жодних секретних документів, і в Мінську від нього цього не вимагали. На думку Шмідта, Польща може порушити проти нього кримінальну справу, за його словами, до цього нібито вже готуються.

"Досить того, що я мав доступ до секретних документів", – сказав він.

Нагадаємо, що Шмідт втік до Білорусі, щоб попросити політичного притулку. Свій вчинок він пояснив тим, що не погоджується з політикою своєї країни. На своїй прес-конференції він в першу чергу нахвалив диктатора Лукашенка і полаяв Захід. Також Шмідт зачитав заяву "про складання повноважень судді".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська співачка Повалій вразила цинічними заявами про російське вторгнення в Україну.