Культ царя, який хоче захопити Україну: західні ЗМІ про інавгурацію Путіна

Західні медіа аналізують, що послідує за інавгурацією російського диктатора.

У вівторок, 7 травня, в Москві пройшла інавгурація російського диктатора Володимира Путіна, який має намір всидіти у президентському кріслі ще мінімум шість років.

Церемонію бойкотували США та низка країн ЄС. При цьому у промові, яку Путін нібито писав сам, він заявив, що не виключає діалогу із Заходом, але той має відбуватися "на рівних", та пообіцяв продовжувати формувати "багатополярний світ".

"Телеграф" проаналізував, що про дійство у стінах Кремля написала американські та європейські ЗМІ.

Змінити стару гвардію

Видання Politico опублікувало матеріал під назвою "Інавгурація Путіна поклала початок змінам у Кремлі".

"Наслідки ритуалу покажуть, наскільки далеко російський лідер готовий зайти, щоб змінити старіючу стару гвардію, — йдеться у матеріалі. — Традиція та російське законодавство вимагають, щоб за присягою нового президента слідували перестановки в уряді, які могли б пролити рідкісне світло на душевний стан Путіна перед наступним шестирічним терміном".

Як пояснює Politico консультант аналітичного центру Chatham House Микола Петров, Путін у своїй політиці з одного боку спирався на стару гвардію надійних друзів і знайомих як-от міністр оборони Сергій Шойгу та міністр закордонних справ Сергій Лавров — останній обіймав свою посаду два десятиліття.

З іншого боку — покладався на лояльних технократів, таких як прем’єр-міністр Михайло Мішустін і голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна, щоб зберегти економіку країни на плаву.

Але такий спосіб ведення справ виглядає дедалі більше неспроможним, оскільки деяким із поплічників Путіна вже майже за сімдесят.

"Поколінню Путіна пора зійти зі сцени, але заміна їм не готова, — сказав Петров. — Система зіткнулася з серйозною проблемою, і ми побачимо, якою мірою вона зможе її вирішити, чи вона просто зупиниться на час".

У минулі роки Кремль відбирав на високі посади кандидатів не обов’язково кваліфікованих, але яких легко контролювати. Це були і колишні охоронці Путіна, і родичі його найближчого оточення. Зараз отримати більш привабливу посаду може Дмитро Патрушев — чинний міністр сільського господарства та син секретаря Радбезу Миколи Патрушева. Його нове призначення означало б перемогу для "російського яструбиного правоохоронного блоку".

Несподіванками можуть стати й призначення на політичні посади "нових облич" з числа учасників так званої "СВО".

Путіну буде легше мати справу з Трампом

Впливова британська газета The Times випустила матеріал під назвою "Немає Путіна — немає Росії": культ сучасного царя", посилаючись на стару заяву глави Держдуми РФ В'ячеслава Володіна, який казав: "Якщо є Путін, то є Росія. Якщо немає Путіна, не буде Росії".

Згідно з російською конституцією, яка була переписана 2020 року для продовження терміну повноважень Путіна, він може залишатися президентом принаймні до травня 2036 року, коли йому виповниться 83 роки.

"З поверненням на посаду президента 2012 року після чотирьох років прем’єрства Путін почав вважати себе незамінним, — сказала Times Фіона Хілл, колишня експертка Білого дому з питань Росії. — Він не може уявити себе десь далеко від президентського трону. І інші люди навколо нього теж не можуть — вони не можуть уявити собі когось іншого на цій посаді".

Видання наголошує, що путінська армія "стабільно просувається" в Україні після того, як Конгрес США затягнув виділення військової допомоги Києву – це дало Москві перевагу на полі бою. Віра Путіна в цю перевагу, скоріш за все, зросте ще більше, якщо Дональда Трампа переоберуть президентом США в листопаді.

"Цілком можливо, що Путін матиме справу з Америкою, яка більше схожа на інші країни, з якими він має справи — Китаєм, Угорщиною та Туреччиною [президента] Ердогана. Для нього це підійде набагато краще", — сказала Фіона Хілл, яка консультувала адміністрацію Трампа та давала свідчення на слуханнях щодо імпічменту експрезидента.

Окремий розділу матеріалу присвячений занепокоєнням щодо душевного стану Путіна. Журналісти нагадують, що більшу частину пандемії Путін провів у своїй резиденції Ново-Огарьово під Москвою, де його контакти складалися переважно з людей на кшталт Миколи Патрушева.

"Патрушев, колишній співробітник КДБ, який десятиліттями знайомий з Путіним, сумно відомий своєю вірою в теорії змови: минулого року, наприклад, він стверджував, що Сполучені Штати прагнуть завоювати Росію, оскільки хочуть переселити своїх громадян до Сибіру після вибух супервулкану в Єллоустоунському парку, який зробить Північну Америку непридатною для життя".

За два дні до параду

"Інавгурація президента Росії на п’ятий термін і щорічний парад до Дня перемоги підкреслять його вплив на політику країни та його рішучість захопити Україну", — пише, своєю чергою, американське видання The New York Times.

У четвер, 9 травня, Путін головуватиме на параді на Червоній площі, "щорічній демонстрації військової могутності, яка протягом останніх двох років використовувалася, аби символічно пов’язати війну Росії в Україні з радянською перемогою над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні".

"На відміну від попереднього року, коли Росія з тривогою очікувала контрнаступу України, цього року пан Путін спостерігатиме за танками та солдатами, які проходять парадом по Червоній площі, у набагато більш сміливому стані. З осені минулого року його війська перебувають у наступі на Україну, постійно атакуючи виснажену українську оборону", — йдеться у матеріалі.

Водночас зазначається, що склад наступного російського уряду "дасть сигнали щодо курсу країни в найближчі роки". За інформацією видання, немає ознак того, що російський диктатор замінить Мішустіна, Шойгу та Лаврова.

"Але може бути сюрприз. Навіть збереження їх [на посадах] надішле потужний сигнал: Путін вірить, що у нього є переможна команда, і Кремль задоволений нинішнім прогресом Росії в Україні та її міжнародним становищем".

Репресії не послабляться

"Володимир Путін у вівторок розпочав свій п’ятий термін на посаді російського лідера на сяючій кремлівській інавгурації, влаштувавшись на посаді на наступні шість років після того, як знищив своїх політичних опонентів, розпочав нищівну війну в Україні та зосередив всю владу у своїх руках", — зазначає канал France24.

Медіа наголошує, що з того часу, як Путін замінив президента Бориса Єльцина наприкінці 1999 року, він перетворив Росію з країни, що виходить із економічного колапсу, на державу-ізгоя, яка загрожує глобальній безпеці.

"Питання в тому, що 71-річний Путін робитиме протягом наступних шести років як вдома, так і за кордоном", — йдеться у тексті. Очікується, що новий уряд Путіна може піти на непопулярні кроки: підвищити податки для фінансування війни та змусити більше людей вступати в армію.

Після вторгнення до України влада розправлялася з будь-якою формою інакомислення з жорстокістю, небаченою з радянських часів. "Немає жодних ознак того, що ці репресії послабляться під час нового терміну Путіна".

У матеріалі німецької газети Die Welt йдеться про те, що поки неясно, як Путін надалі формуватиме свою внутрішню та зовнішню політику.

"Він розпочав свій попередній термін на посаді 2018 року з обіцянки зробити Росію однією з п’яти найбільших економік світу, яка також буде "сучасною та динамічною". Він не зміг досягти цієї мети і замість цього зосередив економіку країни на війні".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" разом з експертами розбирався, чи змінить Володимир Путін військову стратегію в Україні після отримання від росіян чергового карт-бланшу на безмежну владу.