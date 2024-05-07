Должен быть в суде, а не в Кремле: в Гааге появилась скульптура Путина (фото и видео)

Ее автор — известный скульптор

В День инаугурации Владимира Путина 7 мая, на которую съехалось немало одиозных личностей, в Гааге напротив Международного суда установили интересную скульптуру российского диктатора. Там проходит акция "PutinJail: Prison, not Kremlin" (Путина под суд: не Кремль, а тюрьма)

Соответствующее видео опубликовал телеканал "Дождь". Перед зданием МУС установили фигуру Путина в кандалах и тюремной робе. Автор работы — скульптор Жак Тилли.

Как рассказала ведущая "Дождя" Лера Ратникова, Тилли специализируется на сатирических фигурах одиозных деятелей. Путин — его любимый антигерой. Фигура представляет собой человека, похожего на Путина, который лежит на животе, закованный в наручники, протягивая вперед руки, с них капает кровь. Спину ему придавила гиря с надписью Путин Jail (тюрьма).

В Гааге собрались активисты из разных стран, чтобы напомнить миру, что место преступника, захватившего власть, — в тюрьме, а не во главе государства. Ратникова отметила, что в Гааге "Путина ждут".

Для справки: Жак Тилли — немецкий скульптор и иллюстратор, известный своими политически-сатирическими скульптурами. Художник создал уже не менее десятка сатирических образов российского президента. Он рассказывал, что ваять голову Путина скучно: "он не сердится, не злится, не грустит — его ботоксное лицо всегда без мимики, без выражения".

Напомним, 7 мая в Кремле прошла очередная (пятая по счету) инаугурация Путина. Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин сказал в этот день. Он высказался о формировании "миропорядка" и о переговорах с Западом.