Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" пояснил, чего ожидать после инаугурации диктатора в РФ

Во вторник, 7 мая, состоялась инаугурация переизбравшего себя российским президентом Владимира Путина. Многие западные страны бойкотировали эту церемонию. Жаль, не все.

Инаугурация прошла с помпой. Не исключено, что вскоре Путин может заявить что-то о необходимости "сделать серую зону" в районе российско-украинской границы. Так, в Курской области собирают новую группировку войск. Возможно, будет попытка расширить фронт активных боевых действий, атакуя Харьковскую и Сумскую области. То есть у нас будет уже не только восточный и южный фронт, но и северо-восточный, длиной под дополнительные 700—800 км. Это и сейчас фактически линия фронта. Но линия фронта низкой интенсивности в смысле прямых боестолкновений. Нас просто забрасывают бомбами и ракетами, иногда делают вылазки ДРГ, периодически атакуют "шахедами". А может всё пойти более серьезно.

Нет сомнений, что после путинского официального переназначения себя в президенты российская пропаганда усилит раскачу темы о том, что Зеленский после 20 мая будет уже "царь – не настоящий". Но это подействует только на упоротых россиян. Для украинцев, для наших зарубежных партнеров Зеленский останется легитимным, о чем уже неоднократно говорилось.

Даже я, не очень любящий эту "зеленую власть", понимаю, что в военное время – не до выборов. И что должна быть непрерывность власти. Не несменяемость, как в РФ, а непрерывность – пока не представятся необходимые условия для выборов.

Так что слова Путина и его пропагандистов о якобы нелегитимности Зеленского – это потешить себя, как раз таки нелегитимного, учитывая, на какие ухищрения российский диктатор только не шел, лишь бы остаться у власти. А теперь он еще ж и меченный ордером Международного уголовного суда. Как по мне, уже после этого о легитимности Путина говорить не приходилось. Ну а после откровенно постановочных выборов в марте 2024-го с фантастическим результатом – тем более.

С моей точки зрения, цивилизованный мир должен перестать называть Путина президентом. Его следует титровать как того же Лукашенко после фарсовых выборов-2020 – самопровозглашенный президент. Или как-то в этом роде. А можно и просто – Путин, без должности. Это было бы показательно. Потому что Путин в РФ – не столько фамилия, сколько должность.