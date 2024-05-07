"Совсем сдурел": патриарх Кирилл пожелал Путину править до конца жизни, в сети смеются

После такого пожелания в сети усомнились, что Путин сможет долго править Россией

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, которого ПАСЕ признала соучастником военных преступлений, провел молебен после так называемой инаугурации президента РФ Владимира Путина. Он пожелал диктатору править до конца своей жизни.

Видео его пожелания публикует телеканал "Дождь". В сети высмеяли такое и заявили, что осталось Путину недолго.

Примечательно, что патриарх Кирилл в самом начале своей речи обратился к Путину "ваше высочество", но быстро исправился. Обычно же он называет российского диктатора не иначе, как "ваше превосходительство".

"Дай бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания у власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно свершать это великое служение родине", — заявил глава РПЦ.

Также патриарх Кирилл сказал, что Путин должен принимать "судьбоносные и грозные решения" и привел ему в пример Александра Невского. Этот российский полководец "не жалел врагов" и "прославился как святой".

В сети высмеяли слова путинского патриарха и предположили, что тем самым он предрек его скорую кончину. Но нашлись и те, кто расценил слова главы РПЦ иначе.

"Кирилл пожелал Путину удачного и спокойного срока, чтобы Россия сильнее становилась", — говорят в комментариях.

Напомним, что 7 мая в России состоялась пятая по счету так называемая инаугурация Владимира Путина в президенты. Его поддержали шесть стран Евросоюза, а известный писатель Стивен Кинг сделал неоднозначное заявление.

В то же время в Гааге, где находится Международный уголовный суд, установили скульптуру российскому диктатору. Его заковали в наручники и нарядили в тюремную одежду.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на инаугурации Путина главе Чечни Рамзану Кадырову стало плохо. Давно ходят слухи о том, что состояние здоровья путинского соратника ухудшается.