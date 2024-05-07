"Выбор за ними": Путин официально стал "президентом" и сделал заявление насчет Запада

Путин цинично высказался о формировании "миропорядка"

Российский диктатор Владимир Путин в ходе инаугурации в Кремле официально вступил в должность "президента" Российской Федерации. В ходе своего выступления он сделал несколько заявлений, в том числе и про Запад.

Соответствующие фрагменты речи с выступления Путина опубликовало пропагандистское российское агентство РИА-Новости. "Президент" страны-агрессора заявил, что якобы РФ готова говорить с Западом.

"Россия не отказывается от диалога с западными странами, выбор — за ними", — сказал диктатор.

При этом Путин цинично высказывается о формировании "миропорядка", пока его оккупанты воюют на территории Украины, уничтожают наши города и села, а также едва ли не ежедневно убивают мирных граждан.

"Россия продолжит работу с партнерами по формированию многополярного миропорядка", — заявил Путин.

Помимо этого Путин сделал еще ряд заявлений:

"Надо обеспечить надёжную преемственность в развитии России на десятилетия вперед";

"Мы должны вырастить и воспитать поколения, которые будут укреплять могущество России";

"Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, реализуем всё задуманное, вместе";

"Россия держит ответ перед тысячелетней историей и предками, которые брали недоступные высоты";

"Вы, граждане России, подтвердили правильность курса РФ";

"Интересы, безопасность народов России будут для меня превыше всего".

"Вместе — победим";

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путина нельзя считать легитимным и демократически избранным президентом поскольку "выборы" проходили с множественными нарушениями, а также на временно оккупированных территориях Украины. Кроме того, этот процесс проходил со множественными фальсификациями. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может.

Стоит добавить, что по результатам первых экзит-полов Путин набрал более 87% голосов, а потому будет править Россией еще шесть лет.