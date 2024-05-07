США - больше не союзник: пытается убедить Израиль Россия, которая реализует в этой стране операцию "Доппельгангер"

Масштабная операция фейков — "Доппельгангер" ("злой двойник" — лит.) ведется тысячами российских ботов и агентов влияния в Израиле. Главная цель пропаганды — распространить фейки о том, что Америка не хочет помочь Израилю побороть ХАМАС. Вместо этого настоящим партнером и союзником готовы выступить в Москве.

Об этом в своем блоге на Цензоре пишет политический обозреватель Светлана Кушнир.

Это только один из инструментов влияния. В феврале 2024 года журналистское расследование выяснило, что крупные издания в Израиле, возможно, получали деньги за публикацию материалов.

Оказывается, существует система воздействия на редакторов крупных израильских изданий. Так, например, известное экономическое издание TheMarker, часть концерна Haaretz, годами специализировалось на раскрытии "серых" комбинаций российских олигархов в Израиле и в мире. Но в прошлом году количество публикаций на эту тему резко упало.

Даже воюя с олигархами в Израиле по политическим причинам (издание леволиберальное) TheMarker избегает любых упоминаний их нынешних связей с Россией. Вот пример – Михаил Мирилашвили и его сын Вячеслав. Приближенные к нынешнему израильскому премьеру Нетаниягу (Вячеслав содержит не очень прибыльный телеканал, который является глашатаем премьера), они владеют прибыльными бизнесами в России. Старший Мирилашвили, (находится под украинскими санкциями по Указу №116-2023) являлся деловым партнером Евгения Пригожина — "повара Путина", основателя ЧВК "Вагнер". Он, собственно, и познакомил Путина с Пригожиным.

Младший Мирилашвили является хозяином "Селектел" — оператора услуг дата-центров, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. То есть, компании стратегической значимости для кремлевского режима. Все это – открытая информация, но о ней в статьях TheMarker нет ни слова.

Объяснением этого может служить факт связи главреда издания Эйтана Авриэля с российской олигархией, находящейся под западными санкциями. Авриэль не раз (причем недавно) отдыхал вместе с супругой Даной на яхте Светланы Ячевской, в прошлом зампреда Внешэкономбанка РФ (под санкциями еще c 2014 года), а ныне совпреда Счетной Палаты РФ. Дана Авриэль лично проектировала яхту российской чиновницы и контролировала ее строительство в Польше. Ячевская познакомила супругу главного "борца с олигархами" со своими богатыми друзьями, которые регулярно стали давать ей заказы. Теперь TheMarker избегает упоминать их комбинации по отмыву денег.