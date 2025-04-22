В Украине подорожает вода? Как сэкономить на оплате коммунального тарифа

Сейчас украинцы платят в среднем 30-40 грн за 1 кубометр

Возможное повышение стоимости коммунальных тарифов очень беспокоит украинцев, особенно это касается воды. У многих возникает вопрос: а как сэкономить на воде.

Как отметил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, стоимость тарифов на воду в каждой области своя и она может вырасти уже в 2025 году. "Телеграф" рассказал, как платить за воду меньше.

По словам Корольчука, в настоящее время за 1 кубометр холодной воды по счетчику в Украине платят 30-40 гривен, но эта стоимость уже не соответствует современным цифрам. Учитывая экономическое положение и поднятые цены на электроснабжение, вода стоит минимум 60 гривен за кубометр.

"Тариф на горячую воду в среднем составляет 90-100 гривен. Минимально возможное подорожание до 150 гривен. Повышение тарифов, к сожалению, должно быть, потому что компании-поставщики несут убытки, которые нужно покрывать, и они их закладывают нам в тариф. Если бы компании могли провести модернизацию, отремонтировать трубы, то тарифы не были меньше", — говорит эксперт.

Он убежден, что хотя сейчас действует мораторий, ожидается повышение тарифов для всех потребителей ближе к осени или осенью.

Как сэкономить на оплате тарифа за воду

Рациональное использование воды и плотно закрытый кран помогут снизить расход воды до 720 л. То есть, когда моете овощи, посуду или сами принимаете душ, выключайте воду, когда она не нужна.

Если в вашей квартире или доме есть капающий кран, поскорее замените его. Ведь в сутки из него выливается до 24 литров воды, а за месяц – до 720 литров. Также за 5 минут на душ человек тратит до 100 литров воды, а во время приема ванны – около 200 литров.

Средние тарифы на воду по городам

Киев 30,38 грн/м³ (16,16 грн за водоснабжение + 14,22 грн за водоотвод). ​

Днепр 47,18 грн/м³ (29,02 грн + 18,16 грн). ​

Львов 25,88 грн/м³ (17,29 грн + 8,59 грн). ​

Одесса 29,3 грн/м³ (14,93 грн + 14,37 грн). ​

Харьков 24,51 грн/м³ (16,03 грн + 8,48 грн). ​

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киевские области тариф на водоотвод уже вырос.