Российские активы будут работать на Украину: в Госдепартаменте США сделали заявление

Европа заморозила более 280 миллиардов долларов США российских государственных активов

США и Европейский Союз тесно взаимодействуют с использованием замороженных активов российского террористического режима в пользу Украины. Эти активы должны работать в пользу Украины, а не лежать мертвым грузом в депозитариях.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга. По его словам, замороженные активы будут использованы во благо Украины.

"Мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить, что остающиеся активы и в дальнейшем будут оставаться замороженными, мы используем во благо Украины", – отметил он.

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны-члены Европейского Союза достигли договоренности по использованию доходов, полученных от российских активов, для финансирования военной помощи Украине. Не менее 90% доходов от замороженных активов РФ будут тратиться на приобретение оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

8 мая послы ЕС одобрили передачу Украине средств, поступающих от сверхприбылей налогооблагаемых замороженных российских активов. Это последний шаг для того, чтобы механизм наконец-то заработал.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что США и страны G7 планируют согласовать выделение Украине 50 млрд долларов дополнительной помощи. А расходы хотят покрывать за счет процентов по замороженным активам России.