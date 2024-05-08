Говорит только об одном: в США отреагировали на российское покушение на Зеленского

США поддерживают контакты с Украиной по данном вопросе

В США отреагировали на информацию о том, что Россия готовила план по убийству ряда ключевых лиц Украины. Среди потенциальных жертв были президент Владимир Зеленский, глава ГУР Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.

По словам спикера Государственного департамента США Метью Миллера, это говорит лишь об аморальности российского диктатора Владимира Путина. Об этом он рассказал во время брифинга.

"Очевидно, что это говорит только об аморальности, которую мы видим со стороны режима Путина с начала этого конфликта", — сказал он.

Миллер также подчеркнул, что Вашингтон находится в тесном контакте с Украиной по этому вопросу.

Как сообщалось ранее, СБУ разоблачила сеть агентов 5-й службы ФСБ РФ, которые готовили убийство Зеленского, Малюка, Буданова и других чиновников. Были задержаны два полковника УГО.

Было установлено, что изначально завербованный агент должен был наблюдать за перемещением указанных лиц и передавать врагу информацию. Затем по зданию, где они должны были находиться, планировались нанести ракетный удар. Далее оккупанты собирались атаковать дронами оставшихся людей и запустить еще одну ракету, чтобы замести следы применения дронов.