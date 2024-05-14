"Це історична подія": Байден офіційно заборонив імпорт складової ядерного палива з РФ до США

Це допоможе в галузі цивільної ядерної енергетики ліквідувати залежність від Росії

Президент США Джо Байден підписав закон, що передбачає заборону імпорту російського урану. Він набуває чинності через 90 днів.

Про це йдеться на сайті Білого дому. Зазначається, що заборона поширюється на неопромінений, низькозбагачений урани, що вироблений в Росії або російськими підприємствами.

На сайті вказано, що у понеділок, 13 травня, Байден підписав закон H.R. 1042 "Про заборону імпорту російського урану", який набирає чинності через 90 днів.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван підкреслив, що підписання цього закону історична подія. Він вважає, що це не тільки зміцнить енергетичну та економічну безпеку США, а й допоможе в галузі цивільної ядерної енергетики ліквідувати залежність від Росії.

"Закон про заборону імпорту російського урану демонструє вплив та інновації, яких ми можемо досягти завдяки двопартійній співпраці. Ми вдячні Конгресу за його постійну підтримку цивільної ядерної енергетики як життєво важливої частини наших зусиль з розбудови чистої економіки в Сполучених Штатах", — сказав Салліван.

Він також додав, що Конгрес нещодавно виділив на прохання президента безпрецедентне федеральне фінансування у розмірі 2,72 мільярда доларів. Воно дасть поштовх для запуску нових потужностей зі збагачення урану у США і надішле чіткий сигнал промисловості, що Штати віддані довгостроковому зростанню власного ядерного сектору.

Зауважимо, що уран або його сполуки використовуються як ядерне паливо в ядерних реакторах.

Раніше "Телеграф" писав, що у США оцінили шанси росіян на прорив в Україні.