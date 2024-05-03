Протесты в Грузии: куда власть толкает страну и как может помочь Украина

У пророссийского лагеря в Грузии нет шансов в стратегическом смысле

Несмотря на массовые протесты, парламент Грузии вечером 1 мая во втором чтении принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиция называет его российским – и не случайно. Ведь он фактически копирует аналогичный закон РФ об "иноагентах". После этого стычки протестующих проевропейских настроенных граждан с силовиками усилились, а ситуация начала напоминать украинский Евромайдан.

Своим мнением о происходящем сейчас в Грузии, а также о европерспективах этой страны с "Телеграфом" поделился бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По словам дипломата, он ни секунды не сомневается в том, что Грузия будет членом и Евросоюза, и НАТО.

"Это свободолюбивый народ, который прошел через много испытаний. И сейчас вновь доказывает, что его не остановят никакие барьеры, никакие псевдогрузинские политики, которые на самом деле работают на "русский мир". В Грузии сейчас горячо. У меня есть прямой контакт с грузинскими друзьями, которые сообщают об очень жестоких боях (в прямом смысле слова) на площадях Тбилиси. Отмечают, что грузинские полицейские сейчас действуют в стиле украинского "Беркута", когда он разгонял демонстрации в 2013 году.

Но, думаю, что речь идет о временном периоде затуманенности мозгов нынешней грузинской власти. Всё это пройдет. И мы, Украина, в этом поможем нашим грузинским братьям. Потому что поражение Путина в Украине будет означать и его поражение в Грузии, и на всём посттоталитарном пространстве, оставшемся после развала СССР", – подчеркивает дипломат.

Он акцентирует, что правящая партия "Грузинская мечта" и ее создатель – пророссийский олигарх, экс-премьер Иванишвили – фактически держат страну в заложниках.

"Как в свое время держала Украину банда Януковича. Чем всё закончилось, мы помним", – подчеркивает Владимир Огрызко.

Он считает, что Россия в случае нового грузинского Майдана уже не сможет ввести войска в эту страну. И потому, что вводить особо некого. И потому, что это окончательно раскроет глаза тем на Западе, кто еще надеется как-то договориться с РФ.

"Скорее всего, ситуация завершится сменой нынешнего грузинского правительства, новыми выборами и возвращением Грузии на европейский путь, с которого сейчас ее сбивают. А европейские институты четко дали понять – если закон об иноагентах и ему подобные будут окончательно одобрены, у Грузии нет шансов на движение вперед. Ситуация зеркальная, как та, что мы имели при президентстве Януковича", – поясняет экс-глава МИД.

Что касается обещания президента Грузии Саломе Зурабишвили ветировать законопроект об иностранных агентах, это не особо поможет, считает Владимир Огрызко.

"К сожалению, в парламенте правит "Грузинская мечта" и у нее есть возможность преодолеть вето президента, – отмечает он. – Так что практического значения такой шаг иметь не будет. Но подобная позиция главы государства свидетельствует о том, что борьба в грузинском политическом классе продолжается, что там есть два лагеря – пророссийский и проевропейский. И мне кажется, что у пророссийского в стратегическом смысле шансов нет".