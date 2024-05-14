Мітинг на вулиці та бійка в парламенті: у Грузії продовжуються протести проти закону про іноагентів (відео)

Протести тривають уже більше місяця

У вівторок, 14 травня, у грузинській столиці продовжуються протести проти закону про "іноагентів". Протестувальники почали збиратися біля парламенту Грузії з 10:00.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали. Зазначається, що сьогодні законопроєкт "Про іноземний вплив" буде розглянуто на пленарному засіданні в третьому читанні.

Біля будівлі грузинського парламенту знаходяться загони спеціального призначення. Глава МВС Грузії на брифінгу попередив, що у разі блокування входів до парламенту мітингувальниками можуть бути застосовані спецзасоби та фізична сила.

Повідомляється, що до протесту приєдналися представниці "Батьківського маршу". Вони прийшли на акцію з каструлями та іншими столовими предметами.

Водночас у самому парламенті Грузії відбулися сутички. Так, депутат від провладної партії "Грузинська мрія" накинувся із кулаками на представників опозиції. А депутат від ГМ Рима Берадзе вдарила по голові члена партії "Стратегії Агмашнебелі" Паату Манджгаладзе папкою з паперами, а лідеру партії Гіоргі Вашадзе пригрозила планшетом.

Варто зазначити, що вчора, 13 травня, юридичний комітет парламенту ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у третьому читанні. Це було зроблено лише за 67 секунд.

Нагадаємо, що 9 квітня в Грузії спалахнула хвиля масових протестів після того, як лідер парламентської більшості "Грузинська мрія" Мамука Мдинарадзе заявив, що його партія вдруге внесе до парламенту законопроєкт про "іноземних агентів" або так званий "російський закон". Він передбачає створення відкритого реєстру агентів іноземного впливу, до якого буде внесено всі ЗМІ та некомерційні юридичні особи.