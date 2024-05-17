"Вся территория, включая Крым": датская евродепутат призывает помочь Украине победить

Украина должна вернуть под контроль все свои территории, включая полуостров Крым, который находится под оккупацией более 10 лет. А страны НАТО должны помочь победе Украины.

Об этом в комментарии Guildhall заявила депутат Европейского парламента от Дании, член комитета по правовым вопросам Карен Мельхиор.

"Я не уверена, что была какая-то декларация стран НАТО, в которой в правильных выражениях говорится о том, что целью (Североатлантического альянса. — Ред.) является победа Украины и где было дано определение украинской победы. Украина должна сама решать, что такое победа", — заявила евродепутат.

"Для меня победа Украины — это возврат контроля над своими территориями, включая Крым. Крым находится под оккупацией уже более 10 лет, и это должно быть ужасно для украинцев, живущих там, быть под оккупацией так долго. Мы должны поддержать победу Украины", — подытожила датский политик.

Отметим, что бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что ведущие страны Запада на сегодня не пытаются помочь Украине победить Россию, что должно быть изменено. Запад должен объявить своей стратегической целью победу Украины.