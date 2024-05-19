Поиски президента Ирана: иранские силовики поймали сигнал от вертолета, а Турция отправила беспилотники

Турция пришла на помощь Ирану в поисках Раиси

В Иране утверждают, что смогли поймать сигнал с разбитого вертолета, на котором летел президент страны Ибрагим Раиси и телефона одного из членов экипажа. Об этом утверждает командующий Корпусом стражей исламской революции в провинции Восточный Азербайджан.

Его заявление привело государственное иранское Tasnim News Agency. По данным издания, иранские силовики отправляются в район на поиски вертолета, в котором кроме Раиси находились глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахян и аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем.

Кроме того, в регион срочно выехали главнокомандующий КСИР и ряд высокопоставленных иранских силовиков. Известно также, что Турция согласилась оказать Ирану помощь в поисках Раиси – турецкие власти отправили разведывательные беспилотники для ведения разведки в районе падения вертолета, где погодные условия не позволяют вести нормальное наблюдение.

Напомним, что днем 19 мая, стало известно о том, что вертолет, на котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси, потерпел крушение в горах. Новость об инциденте обнародовало государственное телевидение Ирана.

Сейчас в районе поиска 40 групп быстрого реагирования, однако погодные условия очень нестабильны. Поисковики использовали дроны и другие летательные средства, однако из-за погодных условий задействовать их оказалось невозможным. В настоящее время в районе работают только спасательные группы быстрого реагирования.

"Телеграф" ранее рассказывал, кто такой Ибрагим Раиси, а заодно и о том, почему им недовольны на Западе и в Украине.