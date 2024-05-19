Пошуки президента Ірану: іранські силовики спіймали сигнал від вертольота, а Туреччина відправила безпілотники

Туреччина прийшла на допомогу Ірану у пошуках Раїсі

В Ірані стверджують, що змогли спіймати сигнал з розбитого вертольота, на якому летів президент країни Ібрагім Раїсі та з телефона одного з членів екіпажу. Про це стверджує командувач Корпусу вартових ісламської революції в провінції Східний Азербайджан.

Його заяву навело державне іранське Tasnim News Agency. За даними видання, іранські силовики вирушають у район на пошуки вертольота, у якому окрім Раїсі перебували голова МЗС Ірану Хоссейн Амірабдоллахян та аятола Мохаммад Алі Аль-е-Хашем.

Окрім того, в регіон терміново виїхали головнокомандувач КВІР та низка високопоставлених іранських силовиків. Відомо також, що Туреччина погодилася надати Ірану допомогу у пошуках Раїсі – турецька влада відправила розвідувальні безпілотники для ведення розвідки у районі падіння вертольота, де погодні умови не дозволяють нормальне спостереження.

Нагадаємо, що вдень 19 травня, стало відомо про те, що гелікоптер, на якому перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії у горах. Новину про інцидент повідомило державне телебачення Ірану.

Нині в районі пошуку 40 груп швидкого реагування, проте погодні умови дуже нестабільні. Пошуковики використовували дрони та інші літальні засоби, проте через погодні умови задіяти їх виявилося неможливим. Зараз в районі працюють лише рятувальні групи швидкого реагування.

"Телеграф" раніше розповідав, хто такий Ібрагім Раїсі, а заразом і про те, чому їм незадоволені на Заході та в Україні.