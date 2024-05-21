Скільки російських диверсантів затримали у Польщі: Туск назвав цифру

Ситуація з російськими шпигунами у Польщі, Швеції та країнах Балтії виглядає доволі серйозною

Державна безпека Польщі затримала та заарештувала дев'ять осіб, які підозрюються у безпосередній участі у диверсійній діяльності на користь російського терористичного режиму. Вони брали участь в актах саботажу та шпигунства на польській території.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє TVN24. За словами Туска, ситуація з російськими шпигунами у Польщі, Швеції та країнах Балтії виглядає доволі серйозною.

"Наразі у нас є дев'ять підозрюваних, заарештованих і звинувачених у безпосередній участі в актах саботажу в Польщі в інтересах російських служб… Я дійсно задоволений ефективністю наших служб на цю мить", – підтвердив він.

Туск додав, що серед терористичних актів, які здійснювали затримані – побиття, підпали та спроби влаштувати підпали. Причому, скоріше за все, не тільки на території Польщі: Варшава у цьому питання діє разом із сусідами та союзниками.

Зазначимо, що європейські ЗМІ останнім часом випустили низку публікацій, присвячених тому, що російська військова розвідка суттєво наростила свою активність у країнах Європи. Саме ГРУ, ймовірно, стоїть за серією дедалі явніших, частих і скоординованих інцидентів по всій Європі.

Російські агенти у Європі можуть більш активно готувати диверсії проти критичної інфраструктури, зокрема нещодавно виявили мережу розвідників з РФ у Західній Норвегії. Європейські спецслужби вже повідомили про ризики уряди своїх країн.