"Все обязаны выполнять": Боррель прокомментировал ордер МКС на арест лидеров Израиля и ХАМАС

Мандат Международного уголовного суда позволяет выдавать ордера на арест лиц, совершивших тяжкие международные преступления

Все государства в мире, ратифицировавшие в свое время устав Международного уголовного суда, должны его выполнять. В том числе в отношении ордеров на арест, которые выдает МКС, несмотря на личности тех, на кого эти ордера выданы.

Об этом написал высокий представитель по вопросам дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в соцсети X. Он отметил, что принимает к сведению решение МКС о выдаче ордеров на арест руководства террористов ХАМАС и чиновников Израиля.

"Я принимаю в известность решение Прокурора МКС ходатайствовать перед Палатой предварительного производства I МКС о выдаче ордеров на арест Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа, Исмаила Хании, Беньямина Нетаньяху и Йоава Галланта", — отметил он.

Боррель напомнил, что мандат Международного уголовного суда позволяет выдавать ордера на арест лиц, совершивших тяжкие международные преступления. Задача всех государств, ратифицировавших статус МКС – соблюдать его.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ходатайство прокурора Международного уголовного суда (МКС) в Гааге о выдаче ордеров на арест самого Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Он назвал это возмутительным решением.

В США осудили ходатайство прокурора Международного уголовного суда (МКС) в Гааге Карима Хана о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Если это решение будет принято, то Конгресс будет готов ввести санкции против суда.