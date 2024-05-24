Байден может проигнорировать украинский саммит мира: критично ли это

Главная цель первого этапа саммита мира – привлечь как можно больше стран.

СМИ сообщают, что президент США Джо Байден может пропустить Глобальный саммит мира в Швейцарии, поскольку вместе с голливудскими звездами будет проводить предвыборный сбор средств в Калифорнии.

Мероприятие Байдена приходится на середину июня — как раз тогда, когда лидеры стран мира соберутся в швейцарском Бюргенштоке для обсуждения путей прекращения войны в Украине.

Главное – количество, а не уровень представителей

"Очень вероятно, что на встрече от Соединенных Штатов будет присутствовать государственный секретарь Энтони Блинкен. То есть, на уровне фактически министра иностранных дел", — такое мнение в разговоре с "Телеграфом" высказала политолог, главная консультантка Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.

По ее прогнозу, многие другие страны будут также присутствовать на мероприятии на уровне глав МИД, и для первого этапа саммита это вполне приемлемо.

"Отсутствие того или иного президента или премьера не представляет экзистенциальной угрозы для имплементации Формулы мира. Отсутствие президента США в любом случае можно объяснить подготовкой к выборам.

Это будет первый этап, который даст определенный толчок реализации Формулы мира. Главное — собрать как можно больше стран, получить их поддержку для реализации того или иного пункта. Важно на самом деле количество государств, а не уровень представительства", — объясняет политология.

Участие непосредственно лидеров стран потребуется на следующих этапах, когда в мирный процесс, вероятно, придется каким-то образом привлекать и Россию.

"Поскольку это первый саммит мира, присутствие лидеров государств на уровне президентов, премьер-министров, конечно, важно, но это не критично. На следующих этапах, однозначно нужно, чтобы последующие коммюнике или резолюции, которые будут согласованы, подписывались на уровне лидеров стран", — говорит Алина Гриценко.

Главной задачей саммита в Швейцарии станет поиск компромиссных вариантов реализации украинской формулы мира, поэтому важно услышать мнение каждого из участников независимо от уровня представителя.

"Конечно, основная цель — это реализовать в полной мере Формулу мира, которая является универсальным рецептом достижения устойчивого мира в Украине. Но это doesn’t happen overnight (с англ. не происходит за ночь).

Первый саммит мира не решит войну. Мы, скорее всего, будем настаивать на том, чтобы реализовать прямо сегодня самые актуальные пункты. К примеру, обмен военнопленными. Бразилия и Китай выразили свою поддержку такой инициативе. Возможно, мы можем даже привлечь эти страны в роли посредников в переговорах, как в свое время это было с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Турцией.

Это возможность условно распределить пункты Формулы мира — какая из стран и что готова имплементировать, какие ресурсы готова приложить. Главное — запустить этот процесс и запустить его без Российской Федерации, продемонстрировать, что шантаж РФ не работает", — подчеркивает эксперт.

Что известно о Глобальном саммите мира

С 15 по 16 июня в городе Бюргеншток пройдет саммит мира, который Швейцария проведет по запросу Украины.

"Целью встречи глав государств и правительств является выработка совместного понимания пути к справедливому и продолжительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса", — так звучит официальная цель саммита.

Как разъясняли "Телеграфу" в МИД Швейцарии, окончательный список гостей будет известен только перед событием. В настоящее время свое участие подтвердили не менее 60 стран из 160 приглашенных делегаций.

Среди них – Франция, Швеция, Канада, Люксембург, Германия, Италия, Ирландия, Молдова, Чехия, Австрия, Польша, Финляндия, Испания, страны Балтии, Исландия, Южная Корея, Грузия. Среди стран Африки свою готовность приехать на саммит открыто выразили Кабо-Верде и Малави.

На мероприятии также присутствуют президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель. Европейские страны будут представлены первыми лицами, среди них французский президент Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Олаф Шольц и глава итальянского правительства Джорджия Мэлони.

Приглашены и два религийных лидера — Папа Римский Франциск и Вселенский патриарх Варфоломей.