Байден може проігнорувати український саміт миру: чи критично це

Головна мета першого етапу саміту миру — залучити якомога більше країн.

ЗМІ повідомляють про те, що президент США Джо Байден може пропустити Глобальний саміт миру у Швейцарії, оскільки разом із голлівудськими зірками проводитиме передвиборчий збір коштів у Каліфорнії.

Захід Байдена припадає на середину червня — якраз тоді, коли лідери країн світу зберуться у швейцарському Бюрґенштоці для обговорення шляхів припинення війни в Україні.

Головне — кількість, а не рівень представників

"Дуже вірогідно, що на зустрічі від Сполучених Штатів буде присутній державний секретар Ентоні Блінкен. Тобто на рівні фактично міністра закордонних справ", — таку думку в розмові з "Телеграфом" висловила політологиня, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко.

За її прогнозом, багато інших країн будуть так само присутні на заході на рівні голів МЗС, і для першого етапу саміту це цілком прийнятно.

"Відсутність того чи іншого президента або прем'єра не становить екзистенційної загрози для імплементації Формули миру. Відсутність президента США у будь-якому випадку можна пояснити підготовкою до виборів.

Це буде перший етап, який дасть певний поштовх для реалізації Формули миру. Головне — зібрати якомога більше країн, здобути їхню підтримку для реалізації того чи іншого пункту. Важлива насправді кількість держав, а не рівень представництва", — пояснює політологиня.

Участь безпосередньо лідерів країн буде потрібна на наступних етапах, коли до мирного процесу, ймовірно, доведеться якимось чином залучати й Росію.

"Оскільки це перший саміт миру, присутність лідерів держав на рівні президентів, прем'єр-міністрів, звісно, є важливою, але це не критично. На наступних етапах, однозначно потрібно, щоб подальші комюніке чи резолюції, які будуть узгоджені, підписувалися на рівні лідерів країн", — каже Аліна Гриценко.

Головним завданням саміту в Швейцарії стане пошук компромісних варіантів реалізації української формули миру, тому важливо почути думку кожного з учасників, незалежно від рівня представника.

"Звичайно, що основна мета — це реалізувати в повній мірі Формулу миру, яка є універсальним рецептом досягнення сталого миру в Україні. Але це doesn't happen overnight (з англ. не стається за ніч).

Перший саміт миру не вирішить війну. Ми, скоріш за все, будемо наполягати на тому, аби реалізувати прямо сьогодні найбільш нагальні пункти. Наприклад, обмін військовополоненими. Бразилія та Китай висловили свою підтримку такої ініціативи. Можливо, ми навіть можемо залучити ці країни в ролі посередників у переговорах, як свого часу це було з Саудівською Аравією, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Туреччиною.

Це можливість умовно розподілити пункти Формули миру — яка з країн і що готова імплементувати, які ресурси готова докласти. Головне — запустити цей процес і запустити його без Російської Федерації, продемонструвати, що шантаж РФ не працює", — підкреслює експертка.

Що відомо про Глобальний саміт миру

З 15 по 16 червня в місті Бюрґеншток пройде саміт миру, який Швейцарія проведе на запит України.

"Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу", — так звучить офіційна мета саміту.

Як роз’яснювали "Телеграфу" в МЗС Швейцарії, остаточний список гостей буде відомий лише перед самісінькою подією. Нині ж свою участь підтвердили щонайменше 60 країн із 160 запрошених делегацій.

Серед них — Франція, Швеція, Канада, Люксембург, Німеччина, Італія, Ірландія, Молдова, Чехія, Австрія, Польща, Фінляндія, Іспанія, країни Балтії, Ісландія, Південна Корея, Грузія. Серед країн Африки свою готовність приїхати на саміт відкрито висловили Кабо-Верде та Малаві.

На заході також будуть присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та президент Європейської ради Шарль Мішель. Європейські країни будуть представлені першими особами, серед них — французький президент Еммануель Макрон, німецький канцлер Олаф Шольц та голова італійського уряду Джорджія Мелоні.

Запрошено й двох релігійних лідерів — Папу Римського Франциска та Вселенського патріарха Варфоломія.