Глобальный саммит мира: Зеленский назвал цели, которых будет добиваться Украина

Важных тем на саммите будет много

Президент Владимир Зеленский назвал цели Украины на Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии. Это и возвращение украинцев домой, и безопасность в различных сферах.

Об этом он заявил в ходе общения с украинскими журналистами, передает "Телеграф". По словам главы государства, украинская сторона в результате хотела бы получить коммюнике. В нем хотелось бы видеть энергетическую безопасность, включая ядерную.

"Потому что я считаю, что здесь все заинтересованы, и это может дать нам возможность спрогнозировать другую зиму", — подчеркнул Зеленский.

Также Украина хотела бы добиться решения по судноплавству.

"Хотим получить свободное судоходство. Любые грузы по украинскому морю без риска. Это и безопасность людей в Одессе и вообще на Юге. Потому что они бьют по портам – это и инфраструктура, и море, и экономика", — сказал президент.

Кроме этого, в Украине хотели бы сделать серьезный шаг по поводу толчка к обмену пленными.

"В гуманитарном аспекте обмен пленных – это двойной вопрос, как и с энергетикой. Энергетика – это ядерная безопасность – то, что все поддерживают. Мне кажется, там, где ядерная безопасность, можем говорить и об общей безопасности энергетической системы. Об обмене. Где вопрос обмена пленных – там и возвращение детей. Вот в принципе, что мы хотим получить", — подытожил глава государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский раскритиковал запрет США по ударам по территории РФ.