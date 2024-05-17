Путь к миру в Украине: кто приедет на саммит в Швейцарии и какую игру ведет Китай

Свое участие подтвердили 50 стран из 160 приглашенных и теперь главное внимание приковано к Китаю и государствам Глобального Юга.

С 15 по 16 июня в городе Бюргеншток пройдет Глобальный саммит мира, который Швейцария проведет по запросу Украины.

"Целью встречи глав государств и правительств является выработка совместного понимания пути к справедливому и продолжительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса", — так звучит официальная цель саммита.

В украинском Офисе президента неоднократно подчеркивали, что для Киева особенно важна представленность на мероприятии всех регионов — Африки, Азии, Европы, Южной и Северной Америки, Океании. Россия в этот раз не приглашена, но в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии разъясняют, что впоследствии Москва также должна участвовать в миротворческих мероприятиях.

"Саммит в Швейцарии призван начать мирный процесс. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим", — подчеркивают в департаменте.

Кто приедет?

Как разъяснили "Телеграфу" в МИД Швейцарии, окончательный список гостей будет известен только перед самым событием. В настоящее время свое участие подтвердили 50 стран из 160 приглашенных делегаций.

Среди них – Франция, Швеция, Канада, Люксембург, Германия, Италия, Ирландия, Молдова, Чехия, Польша, Финляндия, Испания, страны Балтии, Исландия, Южная Корея, Грузия. Среди стран Африки свою готовность приехать на саммит открыто выразили Кабо-Верде и Малави.

На мероприятии также будут присутствовать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель. Европейские страны будут представлены первыми лицами, среди них французский президент Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Олаф Шольц и глава итальянского правительства Джорджия Мэлони.

"Все государства, присутствующие на саммите, должны иметь возможность внести свои идеи и видения справедливого и продолжительного мира в Украине", — отмечает швейцарская сторона.

По данным западных медиа, посетить саммит лично планирует президент США Джо Байден. О важности участия лидера Америки говорилось и во время встречи Владимира Зеленского с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, когда последний находился в Киеве 14 мая. Госсекретарь заявил, что Штаты поддерживают проведение саммита мира, но на каком уровне будут представлены там, пока не готовы разглашать.

Вероятность участия Байдена достаточно высока из-за удачно выбранного тайминга проведения мирного саммита — сразу после встречи глав стран G7 в Италии, когда лидеры государств и так съедутся в Европу.

Приглашены и два религиозных лидера — Папа Римский Франциск и Вселенский патриарх Варфоломей.

Будет ли Китай?

Учитывая влияние, которое Пекин оказывает на Москву, важна вовлеченность китайской делегации в саммит. В Кремле на днях заявили, что КНР якобы отказывается от участия в мероприятии, понимая его "контрпродуктивность", однако официальных заявлений от Китая пока не звучало.

Как рассказала "Телеграфу" главная консультантка Национального института стратегических исследований Алина Гриценко, если делегация из Китая и будет на саммите в июне, то речь пойдет отнюдь не об участии первых лиц государства.

"Мы говорим о достаточно низком уровне представительства — не выше уровня спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя. Даже Ван И (министра иностранных дел Китая. — Ред.) мы там не увидим. Потому что это только первый саммит мира.

Для Китая не проблема отсутствие российских представителей. Они уже были раньше на подобных мероприятиях, например, на саммите в Джидде Саудовской Аравии. Да, для нас Китай тоже важен, но даже если на этот раз китайские представители не будут участвовать, будет достаточно большое количество других стран. Мы можем ожидать Индию, причем на достаточно высоком уровне. Есть мнение, что даже сам министр иностранных дел Субрахманьям Джайшанкар приедет.

Китаю в то же время важно поддерживать репутацию миротворцев. Они призывают к миру, поэтому, конечно, должны присутствовать на мирном переговорном процессе, где будет большое количество стран, где будут основные их геополитические соперники — это и Индия, и, конечно, Соединенные Штаты Америки. Китаю будет невыгодно дипломатично и имиджево оставаться в стороне от этого процесса", — отмечает политолог.

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй, кстати, за последние месяцы в рамках "челночной" дипломатии совершил визиты в Украину, Россию, страны Европы, Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ — дипломатически Пекин устанавливает позицию каждой из стран и условные "красные линии" по украинскому вопросу.

"Диалог и переговоры являются единственными жизнеспособными решениями украинского кризиса. Стороны конфликта должны создать условия для возобновления прямого диалога и способствовать деэскалации ситуации до достижения всеобъемлющего режима прекращения огня", — говорилось в одном из прессрелизов по результатам визитов Ли Хуэя.

При этом Пекин, вероятно, может продвигать собственную платформу для урегулирования, основанную на китайском мирном плане. В прошлом году Китай обнародовал заявление из 12 пунктов, в котором без конкретики изложены принципы прекращения войны — включая "отказ от менталитета холодной войны" и уменьшение стратегических рисков. При этом план не содержит пункта восстановления территориальной целостности Украины. Официальные лица США и ЕС отнеслись скептически к китайскому предложению как к попытке отвлечь внимание от поддержки Пекином Москвы.

На прошлой неделе во время визита во Францию Си Цзиньпин заявил:

"Мы поддерживаем проведение в должное время международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, обеспечивающей равноправное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов". Достаточно размыто и без всякого упоминания Глобального саммита в Швейцарии, однако с намеком на параллельную работу над другой переговорной площадкой.

15 мая, накануне встречи с Си, российский диктатор Владимир Путин дал интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа", в котором сам заговорил об открытости России к "к диалогу по Украине" и "переговорам, учитывающим интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран", в частности и российской. А во время личной встречи с главой КНР поблагодарил за "выдвигаемые Пекином инициативы по урегулированию украинского кризиса".

О чем будут говорить в Швейцарии

"Основное внимание будет сосредоточено на темах глобального интереса, относящихся к большому количеству государств, таких как ядерная безопасность, свобода судоходства и безопасность пищевых продуктов и гуманитарные аспекты.

Швейцарские дипломаты встретились с многочисленными представителями разных государств, проинформировали их о саммите и собрали их ожидания", – разъяснили в швейцарском МИД.

В основе обсуждений лидеров государства – Формула мира президента Владимира Зеленского и другие мирные предложения, основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснял, что Формула мира — это "меню", которое решает основные проблемы, вызванные полномасштабным вторжением России в Украину. "Я намеренно использую само слово "меню", чтобы любая страна могла подобрать вопрос, над которыми она хочет работать", — говорил он.

Итак, Глобальный саммит мира — это площадка, во время которой каждое из государств может внимательнее присмотреться к каждой из позиций "меню" и выбрать приемлемое для себя.

"Есть пункты Формулы мира, к которым как тот же Китай, так и большинство стран Глобального Юга относятся скептически — например, пункт о восстановлении справедливости, в котором говорится, что необходимо привлечь РФ к ответственности. Под этим мы в Украине понимаем, в том числе и ответственность высшего руководства РФ.

Это очень политически чувствительный момент. И вряд ли многие государства Глобального Юга это поддержат. Скорее всего, на саммите будут вести определенные переговоры по коррекции отдельных пунктов", — объясняет политолог Алина Гриценко.

В МИД Швейцарии прогнозируют, что финальным продуктом Глобального саммита мира в июне должна стать своеобразная дорожная карта по поводу того, как привлечь и Украину, и Россию к будущему мирному процессу на следующем этапе.

"После более двух лет войны теперь нужно по крайней мере попытаться начать процесс установления мира в Украине. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Организуя этот первый саммит, Швейцария вносит вклад в поддержку дискуссий за справедливый и крепкий мир в Украине", – отмечает швейцарская сторона.

В то же время неприглашенная Москва всячески пытается сорвать проведение саммита, активизировав свои усилия и на поле боя, и на дипломатическом фронте.

Напомним, ранее для "Телеграфа" эксперты спрогнозировали, что саммит в Швейцарии покажет — какие из стран за мирное урегулирование на основе норм международного права, а какие — жонглируют этими понятиями.