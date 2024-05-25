"Китай должен защищать Украину": Зеленский объяснил, почему Си Цзиньпин должен быть на стороне Киева в войне с РФ

Глава государства напомнил Китаю об обязательствах, которые тот взял на себя 30 лет назад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай должен быть на стороне нашей страны, а не балансировать между Россией и Западом. Все возможные меры для привлечения Китая к участию в предстоящем саммите мира в Швейцарии Украина предприняла.

Об этом украинский президент заявил в интервью центральноазиатским СМИ. Он также напомнил, что Китай обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме.

"Что еще должен сделать президент воюющей страны, чтобы привлечь на свою сторону, даже не на свою, а на сторону окончания войны, чтобы Украина была услышана в Китае? Что я должен сделать? Пригласить их лидера — сделано. Запрос мой встретиться с руководителем Китая — сделано. Звонки с лидером Китая проведены", — отметил Владимир Зеленский.

Но Китай, по его мнению, пытается балансировать между Россией и Украиной, а в понимании китайской власти — между Россией и Западом. Украинский лидер подчеркнул, что не бывает "каких-то там" стран, все государства важны. И говорить о войне в Украине как конфликте между Западом и Россией — это неуважение.

"Мы не какая-то там страна. Я вообще считаю, что не существует "каких-то там стран". Каждая страна важна. Это большой механизм и каждый винтик там важен. Поэтому, когда позиция той или иной страны — это между Россией и Америкой, это уничижительное отношение к Украине и украинцам. Это не война между Россией и Америкой. Это война между Россией и Украиной. Я с большим уважением отношусь к Китаю, к людям Китая, ко всему тому, чего они достигли и экономически, и технологически", — заметил президент.

Китай неоднократно заявлял, что нужно уважать территориальную целостность каждого государства. Поэтому было бы логично в сложившейся ситуации выступать на стороне Украины, а не налаживать отношения с Путиным.

"Вы понимаете, что, если Китай не приедет на саммит, а после этого россияне говорят, мы готовы к какому-то саммиту, и Китай говорит: "Мы поддерживаем усилия России". Ну как это? Разве это честно? Разве это балансировать между? Я не говорю уже о том, что таким странам, как Китай, нужно защищать Украину. Потому что на нас напали. Потому что, когда Китай говорит о том, что нужно уважать территориальную целостность, — это самое важное. Так разве РФ под руководством Путина не нарушила нашу территориальную целостность, именно наш суверенитет?", — отметил Зеленский.

Он напомнил, что в рамках Будапештского меморандума Китай обещал Украине безопасность. Но его нынешняя позиция далека от данных обещаний. Поэтому сейчас Украина не столько рассчитывает на защиту со стороны Китая, сколько просто на присутствие на саммите мира.

"Зачем говорить о балансе между нашими странами? Китай должен защищать Украину. Украина, в долгой борьбе за свою свободу и независимость, уже рассчитывает не на защиту со стороны Китая, а на то, чтобы Китай на саммите мира просто присутствовал… Китай — это правда мощное государство, большой игрок. И я уверен, что Китай способен такие вещи (войны — ред.) останавливать или будет одним из тех, кто остановит. Но ни в коем случае не принимать позицию русских. Это просто нечестно, несправедливо", — подытожил Владимир Зеленский.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Великобритании заявили о поставках Китаем оружия для России. Этому есть прямые доказательства. В то же время в США заявили, что пока не наблюдают никаких поставок.