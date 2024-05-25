Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш специально для "Телеграфа" объяснил почему лучше отказаться от присутствия Китая и Бразилии на саммите мира в Швейцарии

Китай с Бразилией выдвинули на этой неделе якобы мирную инициативу. Она не предусматривает восстановления территориальной целостности Украины. Речь там о заморозке по линии фронта, действующей на момент заключения неких соглашений. С учетом, как говорят в Кремле, "реалий на земле".

Об этом же говорил 24 мая в Минске Путин. Видна явная согласованность позиций. И интерес Китая, совпадающий с интересом России.

С одной стороны, это может быть связано с желанием принизить роль той мирной конференции, которую Украина готовит на середину июня в Швейцарии – Глобального саммита мира. С другой, Китай и Бразилия могут выставить условие, что готовы принять участие во встрече в Швейцарии, если следующая конференция будет посвящена обсуждению их мирного плана. Предусматривающего фактически заморозку по линии фронта.

В итоге Украине придется выбирать. Либо мы соглашаемся на участие Китая и Бразилии в саммите, основанном на нашей формуле мира, но тогда будем должны участвовать и во встрече по их плану. Либо мы не получаем участия этих стран в конференции в Швейцарии, но и не идем на их условие в проведении следующей встречи, скорее всего, с участием РФ.

На мой взгляд, опасный выбор. Если такое условие действительно существует (а мне кажется, это весьма вероятным) и мы согласимся на него, то это будет означать, что мы согласны рассматривать территориальный компромисс. Что станет мощным сигналом и для России, и для Запада, и для Китая. Которые станут потом давить нас этим. Раз уж мы дали понять, что готовы идти по пути территориальных уступок. В таком случае, нас станут так к этому подталкивать, что упираться просто не будет сил и возможностей.

Так что, думаю, лучше отказаться от присутствия Китая и Бразилии на саммите в Швейцарии, чем согласиться на обсуждения их плана в ходе совместной с РФ конференции. Которая, по логике Кремля, легитимизирует и Зеленского (заявления о сомнительной легитимности которого не просто так продуцируют Путину и Ко), и самого Путина.