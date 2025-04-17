У россиян грандиозные планы на лето: Коваленко предупредил, к чему готовиться

Планируют вводить даже резервистов

Россия не покидает планы наступления и готовится к длительным боевым действиям в течение лета. Враг уже приступил к штурмовым действиям и осуществляет так называемую "проверку боем" на ряде направлений, используя как бронетехнику, так и гражданские автомобили и мотоциклы для быстрого продвижения и закрепления на позициях.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. По его словам, Россия не демонстрирует ни малейшего намерения к миру — наоборот, планирует активные наступательные действия и введение в бой резервов на протяжении всего лета.

"Россияне начали совершать штурмовые действия и проверку боем на ряде направлений, с использованием как бронетехники, так и гражданских автомобилей и мотоциклов. Цель — быстро закинуться и закрепиться", — дописал глава ЦПД.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может активизировать наступление в Сумской области, чтобы создать преимущество на переговорах. Враг накопил в регионе более 60 тысяч военных и стремится продвинуться, чтобы иметь позицию силы за переговорным столом. Как сообщил глава государства, РФ стремится показать себя "страной компромиссов" из-за захвата новых территорий, в том числе на Сумщине, которую атакуют вместе с Черниговщиной. В настоящее время украинские силы не позволяют россиянам сосредоточить большие группировки возле других ключевых направлений, таких как Харьков или Запорожье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия может нанести удары во время пасхальных праздников. Об этом предупреждают украинские спецслужбы и разведка.