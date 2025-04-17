Американский "Хайнц" на службе у Росгвардии: как компанию заставили кормить российских солдат

Неизвестно, как американцы отнесутся к такому решению Кремля

Россия планирует кормить своих солдат продовольствием, произведенным захваченной американской компанией, что грозит испортить улучшающиеся отношения Москвы с Вашингтоном.

Американский владелец фирмы призвал Трампа спасти ее, поскольку после "рейдерского захвата" она терпит убытки. Об этом пишет The Telegraph.

"В октябре "Главпродукт", крупный производитель мясных и овощных консервов, перешел под контроль Кремля и стал единственной американской компанией в руках Владимира Путина", – сообщает издание.

Из письма нового российского руководства компании в Генеральную прокуратуру следует, что арест был наложен в целях обеспечения стабильности производства и будущих поставок российским военным. Отмечается, что новый российский директор "Главпродукта" был назначен по просьбе компании "Дружба народов", которая ранее поставляла продовольствие Росгвардии.

"В документе, о котором впервые сообщило агентство Reuters, говорится, что продукция "Главпродукта" будет направляться Министерству обороны России, а также Росгвардии — военизированному подразделению, подчиняющемуся непосредственно Путину", – говорится в статье.

О решении Москвы стало известно после того, как в марте госсекретарь США Марко Рубио намекнул, что арест "Главпродукта" будет обсуждаться в ходе переговоров, направленных на нормализацию отношений между США и Россией.

"Есть возможности для совместной работы, и, очевидно, это повлечет за собой обсуждение не только российских активов, которые были захвачены европейцами или США, или кем-то еще, но и американских компаний, которые пострадали", — сказал он в интервью изданию Breitbart News Network.

The Telegraph сообщает, что после ареста в октябре активы компании были конфискованы 12 марта по постановлению Генеральной прокуратуры.

Российская прокуратура обвинила американского владельца "Главпродукта" Леонида Смирнова, бежавшего из Советского Союза в 1970-х годах, в выводе 1,38 млрд рублей (почти 17 млн долларов) из России в период с 2022 по 2024 год.

Смирнов назвал происшедшее "рейдерским захватом в российском стиле" и отрицает какую-либо вину. Он также призвал президента США Дональда Трампа помочь спасти его бизнес стоимостью 200 миллионов долларов, который считается российским аналогом Heinz.

"Московская компания, на трех заводах которой работают 1000 человек, впервые в своей истории начала терпеть убытки после ареста. По оценкам Смирнова, с момента захвата Кремлем компания потеряла около 30 процентов своей стоимости", – говорится в материале.

Также отмечается, что за последние три года Россия передала под "временное управление" около десятка компаний, большая часть из которых европейские.

Ранее нейросеть Grok рассказала, какая вероятность того, что американские компании могут вернуться на рынок России. Она назвала 4 причины, почему это может произойти.