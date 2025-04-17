Украина лишилась большинства систем ПВО за 30 лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество систем противовоздушной обороны в стране существенно снизилось за последние десятилетия. Об этом он сообщил на брифинге с журналистами 17 апреля.

По данным президента, за последние три десятка лет большая часть ПВО "куда-то делась". Если в 1992 году у Украины было 225 систем ПВО, то к 2000 году их осталось около 168-169, а к 2019 году количество сократилось примерно до 60 единиц.

"Для чего я это говорю? Я о том, что мы должны понять, какая была плотность защиты Украины. Для чего? Для того чтобы понять, какая защита у россиян. Потому что наши системы продавались не только на Ближний восток, но и россиянам также", — сказал Зеленский.

Также Зеленский сказал, что Китай снабжает России оружием для войны с Украиной. Информацию об этом получила СБУ от разведки. По ее данным, Китай не только дает России оружие, но и занимается его изготовлением на территории РФ. "На сегодняшний день мы располагаем информацией от СБУ и разведкой о порохе, артиллерии. Очень детально мы сможем сказать об этом на следующей неделе", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что С Еленский призвал к "давлению на российских убийц" перед мирными переговорами с делегацией Трампа в Париже.