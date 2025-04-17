Зеленский снова заявил, что Виткофф распространяет российские нарративы (видео)

Президент жестко раскритиковал

Президент Украины Владимир Зеленский остро отреагировал на слова специального посланника президента США Стива Виткоффа о возможном включении украинских территорий в "мирное соглашение".

В ходе встречи с журналистами 17 апреля украинский лидер заявил, что считает такие высказывания распространением российских нарративов.

"Считаю, что господин Виткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасна, потому что он сознательно или бессознательно, я не знаю — распространяет российские нарративы", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Украина никогда не признает временно оккупированные территории российскими, и эта позиция остается неизменной. По его словам, у посланника Трампа нет полномочий обсуждать вопросы украинских территорий.

"Поэтому вообще не понимаю, о чем он говорит. Мы все это слышали как бед господина Путина. Я не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы распространять в других цивилизованных странах. Поэтому я серьезно к этому не отношусь", – добавил глава государства.

Недавно специальный посланник действующего президента США Стив Виткофф в эфире Fox News отметил, что мирное соглашение будет включать урегулирование вопроса "так называемых пяти территорий". Впрочем, он не объяснил, какие именно территории он имеет в виду.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что Китай снабжает оружие России для войны против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.