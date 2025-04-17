Готика, ренессанс и модерн: что скрывает величественное здание НБУ в Киеве и где оно находится (фото)

Здание не только выполняет функции центрального банка страны, но и является одной из главных архитектурных достопримечательностей столицы

Расположенное в историческом районе Печерские Липки по адресу улица Институтская, 9, здание Национального банка Украины считается одним из самых красивых архитектурных сооружений столицы. Построенное в 1905 году, оно остается выдающимся образцом венецианской неоготики с элементами итальянского ренессанса и архитектуры модерна.

Внутренние помещения банка отличаются торжественным художественным оформлением, выполненным итальянским скульптором Элио Саля. Особенностью здания была уникальная система вентиляции: воздух для помещений поступал из розария, расположенного во дворе, что обеспечивало приятный аромат в рабочих залах.

История и архитектура

Воплощение архитектурного замысла началось в 1902 году под чутким руководством зодчих Александра Кобелева и Александра Вербицкого. Примечательно, что с момента своего создания здание ни разу не изменило своего финансового предназначения. В 1934 году произошло инженерное чудо своего времени – к основному строению добавили два этажа, причём всю крышу целиком подняли с помощью системы домкратов, что стало настоящим техническим прорывом того периода.

Фасад здания поражает изысканным сплетением элементов североитальянской готики и флорентийского Возрождения. Мраморные колонны, утончённая орнаментальная вязь, выразительные маскароны в форме львиных голов и величественные скульптуры грифонов – мифических крылатых стражей сокровищ – создают неповторимый облик сооружения. Центральный портал с изящной колоннадой и балконом придаёт зданию особую торжественность и монументальность.

Внутреннее великолепие

За парадными дверями скрываются интерьеры, поражающие роскошью художественного оформления, созданного талантливым итальянским скульптором Элио Саля. Операционный зал банка украшен виртуозной лепниной, скульптурными изображениями античных божеств, красочными витражами и впечатляющим изображением Архангела Михаила – небесного покровителя Киева.

Особого внимания заслуживает оригинальная система вентиляции здания: воздух в помещения поступал из благоухающего розария, разбитого во внутреннем дворе, наполняя залы тонким цветочным ароматом. При недавней реставрации предпринимались попытки возродить эту уникальную систему.

Градостроительный контекст

Национальный банк гармонично вписан в исторический ансамбль Липок, формируя выразительную линию застройки улицы Институтской и эффектно завершая перспективу улицы Банковой, что придаёт зданию исключительное градостроительное значение.

В наши дни величественное сооружение Национального банка Украины не только выполняет свои прямые финансовые функции, но и остаётся подлинной визитной карточкой Киева, символом богатейшего архитектурного наследия страны. Его неповторимое внешнее и внутреннее убранство привлекает многочисленных ценителей прекрасного, подтверждая репутацию одного из самых изысканных и впечатляющих зданий украинской столицы.

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