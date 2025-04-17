В Париже обсуждается общее перемирие: нардеп рассказал, когда его могут объявить
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Это первые переговоры на таком уровне с новой администрацией Белого дома с февраля
В четверг, 17 апреля, народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что сейчас обсуждается возможность прекращения военных действий между Россией и Украиной с конкретной датой. Это происходит в Париже, где сейчас находится украинская делегация во главе с главой Офиса президент Борисом Ермаком.
Гончаренко опубликовал короткое сообщение в своем Telegram-канале.
"В Париже обсуждают возможность объявления всеобщего перемирия 20 апреля", – написал он.
Напомним, украинская делегация прибыла в Париж в составе руководителя Офиса президента Андрея Ермака, министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова для участия во встрече Коалиции желающих, которая проходила в Елисейском дворце.
Представители Украины обсудили с коллегами из Великобритании, Германии и Франции прекращение огня и гарантии безопасности.
Кроме того, в Париже у украинской делегации запланирована встреча с американскими коллегами – государственным секретарем США Марком Рубио и посланником американского президента Стивом Уиткоффом. Это первые переговоры на таком уровне между западными союзниками и новой администрацией Белого дома с февраля.
Накануне мирных переговоров в Париже, где должны пройти консультации с представителями США, президент Украины Владимир Зеленский выступил с жестким заявлением насчет России, призвав международное сообщество усилить давление на неё.
Также он раскритиковав Уиткоффа, обвинив его в распространении российских нарративов сознательно или бессознательно.
В то же время во время брифинга он сказал, что Украина готова к безусловному прекращению огня.