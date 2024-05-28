Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар объяснил, как на Западе отреагировали на заявления российского диктатора о переговорах

Европейское "миротворчество" с восточным привкусом: евросообщество своеобразно отреагировало на сигнал Путина о готовности к переговорам.

По замыслу наших западных партнеров погасить войну в Украине способна Саудовская Аравия, ведь саудиты уже сыграли немалую роль в коммуникации между украинской и российской разведками.

ЕС стремится организовать осенью мирную конференцию по Украине, но уже с участием России. Она должна состояться в Саудовской Аравии — Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание намекает, что официальные чиновники ЕС позиционируют эту платформу как продолжение организуемого Украиной июньского Швейцарского мирного форума. "ЕС задает себе важный вопрос, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России". Швейцарский саммит игнорируют китайский лидер Си, который тянул туда путина, индийский премьер Моди, пока туда не собирается и президент Байден, хотя украинская дипломатия пока не теряет надежд ("Если же Байден проигнорирует саммит в Швейцарии, российский диктатор Владимир Путин будет аплодировать этому стоя ", — Зеленский).

Показательно, что идея "переадресовать" груз войны на Саудовскую Аравию возникла сразу после европейского турне Си: китайский диктатор обсуждал "украинский вопрос" в Пекине с канцлером ФРГ Шольцом и в Париже с президентом Макроном, но результаты этих переговоров не озвучивались. Хотя вряд ли можно назвать совпадением, именно в это время европейцы решили перетянуть важнейшую проблему Европы и мира на Ближний Восток.

Саудовская Аравия как потенциально эффективная площадка для переговоров выбрана не случайно. Страна давно выполняет роль коммуникационного хаба между украинской и российской разведками. В частности, именно с участием саудитов снимались ключевые проблемы обмена пленных. Власть этой страны нельзя называть прокитайской, но их сближает довольно прагматичное отношение к европейским триггерам, в частности — войны РФ против Украины.

"Саудовская" идея ЕС [и Китая?] еще не означает, что у ее инициаторов все расписано как по нотам. Заставлять сесть за этот условный переговорный стол нужно будет не только Киеву с украинским видением справедливости, но и Москве.

В настоящее время кремль уже опроверг подготовку саммита с участием Украины и РФ. В их воображении бункерный должен вести переговоры с американским лидером, что должно повысить статус российского диктатора до уровня лидера свободного мира.

Тем временем ЕС пытается несколько унять амбиции россиян. Министры обороны стран ЕС начали обсуждать возможность предоставления Украине разрешения на удары западным оружием по территории РФ, — заявил лидер евродипломатии Боррель, а министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил командировку западных войск в Украину. "Мы не должны исключать никаких вариантов", — сказал глава польской дипломатии, хотя накануне всячески избегал ответа на такие вопросы. Также европейцы пытаются ускорить передачу ВСУ F-16.

Резюмируя: речь идет только о намерениях. Развитие событий может уйти совсем по другому сценарию, но в нынешних реалиях очень важно не только слышать публичные заявления наших западных партнеров, но и знать их реальные шаги… которые могут отличаться от деклараций. Во всяком случае, ЕС пытается "завершить" эту войну вне поля боя.

Источник: пост Сохара в Telegram