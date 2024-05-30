Разрешение США бить по РФ: Байдена призывают идти дальше, а сторонники Трампа боятся эскалации

Некоторые сетуют на слишком осторожную позицию администрации Джо Байдена.

На днях в соцсети Х стал вирусным хештег #LetUkraineStrikeBack — "позвольте Украине бить в ответ". Это кампания, направленная повлиять на администрацию действующего президента США Джо Байдена, чтобы позволила Киеву применять по территории РФ американское оружие.

Пока ряд европейских стран дали Украине зеленый свет на такие удары, официальная позиция Вашингтона неизменна. Хотя, по данным издания Politico, администрация Байдена тайно предоставила Украине разрешение наносить удары внутрь России с использованием оружия, предоставленного США — но исключительно в районе Харьковской области. Эту информацию подтверждает и The New York Times. При этом политика по поводу разрешения дальних ударов вглубь России "не изменилась".

"Телеграф" рассказывает, что эксперты на Западе говорят по этому поводу.

Лучше, чем ничего

В материале одного из ведущих американских аналитических центров Atlantic Council бывший посол США в Украине Джон Хербст высказывает мнение, что админстрация Байдена, столкнувшись с давлением со стороны президента Украины Владимира Зеленского и союзников по НАТО, изменила курс, но "сделала это в свой хорошо известный слишком осторожный способ".

По словам Хербста, действующее решение Белого дома, похоже, исключает возможность использования Украиной ракетных систем ATACMS, способных бить на расстояние 300 километров. И непонятно, разрешат ли Украине использовать системы радиусом действия 150 км.

Решение Белого дома "как минимум помогает Украине со сложной ситуацией на северо-востоке", снимая "основное бремя усилий Украины по защите мирных жителей в Харькове и остановку наступления России", заключает экс-посол.

"Эти полшага определенно, лучше, чем ничего", – добавляет он, но это "не посылает необходимого сообщения о решимости Америки Кремлю".

Достаточно "красных линий"

29 мая общественная организация Razom for Ukraine, базирующаяся в Вашингтоне, стала инициатором письма президенту Джо Байдену с призывом разрешить Украине бить предоставленным оружием по всем военным объектам на территории РФ. Среди 60 подписантов — американский генерал Филипп Бридлав, директор Института международных исследований Фримана-Спогли Майкл Макфол, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, актер Лив Шрайбер и многие другие.

Подписанты призвали Белый дом не стать заложниками угроз Кремля. И отмечают, что Украина, несмотря на все устрашения, атакует российские войска на оккупированных территориях и смогла вернуть значительную часть этих земель, не спровоцировав ядерного ответа РФ.

"Вам, господин президент, решать, действительно ли пустые угрозы России успешно сдерживают Соединенные Штаты. В разные моменты в последние два года мы видели, как ваша администрация создавала искусственные "красные линии" для себя, а не для Путина, демонстрируя Кремлю, что его бряцание оружием может сдержать Белый дом. Мы призываем вас смотреть сквозь хамство России и предоставить Украине все необходимое, чтобы проложить путь к справедливому и крепкому миру", — отмечается в обращении к Байдену.

Организация одобрительно отнеслась к вероятному разрешению на удары по РФ для защиты Харьковщины, но призывает сделать больше:

"Это правильный шаг, но Белый дом должен идти дальше. Украине необходимо предоставить возможность и поощрять ее наносить удары по всем законным военным целям в России", — пишут в Razom for Ukraine.

Есть ли у США четкая цель

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес и бывший конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер выпустили колонку, в которой заявили: администрация Байдена слишком серьезно относится к российским угрозам. И предложили проанализировать показательные случаи.

"Украина подала запрос на Javelin и Stinger перед началом полномасштабной войны, когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. Сначала они не получили большое количество, которое хотели, из-за опасений эскалации. Впоследствии они получили больше, использовали их эффективно, а затем получили еще больше. Ядерной войны не было.

После выигранного сражения под Киевом Украина запросила МиГ-29, которые Польша согласилась предоставить в обмен на западные истребители. Администрация Байдена сначала заблокировала это, но позже уступила, и ядерной войны не произошло.

Украина попросила истребители F-16 для защиты неба. Администрация сначала сказала "нет", потом сменила свою позицию, и ядерной войны не произошло.

Украина запросила ракеты Patriot для защиты от непрерывных атак с воздуха России. Администрация сначала сказала "нет", потом сменила свою позицию, и ядерной войны не произошло. Было спасено много жизней", — пишут они.

Почти в каждом случае Россия угрожала эскалацией, нападением на НАТО или применением ядерного оружия. Однако каждый раз это оказывалось блефом, и Киев получал возможность лучше защищать свою территорию: "Хотя российские угрозы не следует воспринимать легкомысленно, история показывает нам, что эти угрозы часто пустые".

"В столкновении с экзистенциальным кризисом Украине следует предоставить больше свободы, чтобы определять, как лучше защитить свою землю и спасти жизни… Украина не может выиграть, если россияне могут безнаказанно атаковать гражданские объекты и объявлять "тайм-аут" на собственной территории. Украина прежде всего борется за свое выживание, но также она борется за коллективный Запад и порядок после Второй мировой войны.

Имея столь серьезные последствия на мировой арене, администрация Байдена должна сформулировать или, по крайней мере, иметь четкое внутреннее понимание того, чего США стремятся достичь своей поддержкой. Четкая стратегическая цель, которую США не смогли установить во Вьетнаме и Афганистане, может привести к победе. Но поддерживают ли США победу Украины? Если да, то как это выглядит и что должно произойти, чтобы достичь этих целей как можно скорее? Или это просто поддержка войны на истощение, пока Россия не сядет за стол переговоров?" — задают вопросы Ходжес и Кинзингер.

Аналогии с Вьетнаном

Элбридж Колби, один из главных соратников экс-президента США Дональда Трампа, который может стать его советником по национальной безопасности в случае победы на этих выборах, заявлял об опасности эскалации, если Украина получит право на удары по России:

"Что меня действительно беспокоит в этой ситуации, так это то, как беззаботно наши правительства коллективно на цыпочках приближаются к значительной эскалации, которую заметили россияне, не только Песков, спикер Кремля, но и сам Путин. И я говорю это не потому, что мне нравится Путин или то, что делает Россия. Я считаю, что вторжение России в Украину является злом", — сказал Колби.

Он провел аналогию с войной во Вьетнаме, которая началась в 1950-х годах и продолжалась до 1975-го, и которую Штаты проиграли.

"Я думал, что во время Холодной войны мы научились, что должны быть очень осторожны относительно возможности прямой конфронтации с ядерным государством, имеющим арсенал из шести тысяч единиц ядерного оружия", — сказал он.

"Мы были очень осторожны в контексте Вьетнама, чтобы не атаковать Китай и так далее, не потому, что мы думали, что китайские или советские коммунисты были хорошими парнями или чем-то карикатурными. Это чрезвычайно опасная ситуация, в которой Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, Германия и другие сами признали этот порог…

Меня очень волнует аналогия с Вьетнамом, где мы пережили очень трагический опыт того, что шаг за шагом все дальше и дальше падали в трясину. И последствия войны с Россией сегодня гораздо серьезнее, чем они были, когда 58 тысяч американцев погибли в войне во Вьетнаме", — продолжил Колби.

По словам соратника Трампа, к ядерным угрозам России следует относиться серьезно, как и к заявлениям Кремля о возможных ударах по западным войскам или средствам союзников на территории Украины и "за ее пределами":

"А какая стратегическая логика? Прояснила ли администрация это? Это потенциально эпохальное решение. Люди пренебрегают российскими ядерными угрозами. Я лично считаю, что российские ядерные угрозы следует воспринимать серьезно. Мы не должны быть сбиты с толку ими, но нам нужно воспринимать их всерьез".

После упомянутой публикации Politico Колби написал в своем профиле в соцсети Х: "Да. Больше доказательств для применения моей аналогии с Вьетнамом".

Напомним, ранее перспективы более смелых решений Запада по противодействию РФ, оценил для "Телеграфа" бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко.