США направили военных специалистов в Украину и еще две страны: СМИ узнали, для чего

СМИ узнали для чего иностранные специалисты прибыли в европейские страны

Украина, Молдова и Армения хотят привести свои Вооруженные силы в соответствие с американскими стандартами. Для этого они запросили помощь у властей США.

Об этом сообщает Intelligence Online. Американские власти уже откликнулись на эту просьбу.

США направили в министерства обороны этих трех государств специалистов, которые помогут усовершенствовать армию под американские стандарты. Идея заключается в том, чтобы сделать Молдову, Украину и Армению более совместимыми с американскими силами и отдалить их от российской модели.

Согласно карте, которую публикует издание, отдалиться от России и больше соответствовать стандартам НАТО хотят еще несколько стран: Грузия, Албания, Косово, Северная Македония и Болгария.

Ранее экс-министр обороны США прокомментировал возможность отправки иностранных военных в Украину. По его словам, в НАТО не должны исключать того, что может возникнуть такая необходимость. Но подчеркнул, что публично афишировать этого не стоит.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин снова заговорил об "иностранных наемниках" в Украине. Он рассказал, чем по его мнению они занимаются в ВСУ.