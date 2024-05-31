Китай визначився з участю у саміті миру у Швейцарії: ЗМІ дізналися, чим Пекін пояснив свою позицію

Китай підіграє Росії

Китай не братиме участі у Глобальному Саміті миру по Україні, який відбудеться у Швейцарії у червні. Пекін відхилив запрошення, тому що умови, які він висував для своєї участі, не були виконані.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три поінформовані джерела. Вони назвали умови, що їх ставив Китай.

За словами співрозмовників видання, цього тижня Пекін назвав дипломатам умови, які вважає необхідними для своєї участі у зустрічі, але вони не були виконані. Йдеться про визнання конференції як Росією, так і Україною, рівну участь усіх сторін та чесне обговорення всіх пропозицій.

Нагадаємо, саміт, присвячений пошуку шляхів урегулювання війни Росії проти України відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Запрошення до участі в ньому отримали 150 країн, але Росії серед них немає. Президент Володимир Зеленський публічно запросив на саміт президента США Джо Байдена та голову КНР Сі Цзіньпіна. Однак поки що жоден з них не підтвердив своєї участі.

Як повідомляв "Телеграф", Зеленський заявив, що на Саміті миру будуть напрацьовані деталі за трьома пунктами Формули миру, після чого ці документи передадуть Російській Федерації. Йдеться про такі сфери: ядерна безпека, продовольча безпека та повернення депортованих та полонених.