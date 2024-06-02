У Німеччині пропонують призвати майже мільйон резервістів: що трапилося

Бундесверу потрібно оперативно наростити кількість солдатів

В Німеччині запропонували мобілізувати до Бундесверу 900 тисяч резервістів німецької армії, оскільки військова загроза з боку російського терористичного режиму висока, як ніколи. Російські терористи готуються воювати з Європою.

Про це заявила голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, повідомляє Der Spiegel. Вона зазначила, що російський диктатор Володимир Путін готує росіян до війни та налаштовує їх проти Заходу.

"Тому ми повинні стати здатними до оборони якомога швидше… Росія лише виробляє зброю. Друкуються шкільні підручники, які зображують Німеччину як агресора. Дітей молодших класів навчають поводитися зі зброєю. Усе це лякає", – сказала вона.

Депутат додала, що потрібно зареєструвати усіх резервістів та закликати їх назад до війська. За документами, Німеччина має понад 900 тисяч резервістів, але проблема в тому, що Бундесвер десятиліттями не реєстрував солдатів, які відслужили та демобілізувалися.

"Якби ми могли завербувати хоча б половину з них як резервістів з їхніми відповідними знаннями, це було б неймовірним надбанням", – сказала вона.

Зазначається, що усі ці резервісти – це військові, які служили саме у Бундесвері. Цифра не враховує ветеранів колишньої "Народної армії НДР" комуністичної Східної Німеччини – ці люди ніколи не служили у Бундесвері та не враховувалися, як резервісти.

Останнім часом дедалі частіше від європейських лідерів звучать заяви про те, що Путін, вигравши війну в Україні, не зупиниться. Росія розширить географію своєї агресії на європейський континент і надалі. Тому тривогу б’ють не лише країни Балтії. Про можливу загрозу з боку Москви заявляли в Берліні, Стокгольмі та Лондоні. Вони вважають, що конфлікт із росіянами можливий протягом 2-8 років.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що військово-промисловий комплекс Росії вже працює на заповнення складів. У Путіна на даний момент виробляють зброю та боєприпаси понад наявні потреби для ведення загарбницької війни проти України.