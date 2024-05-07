"Путин уже готов": в ЕС сделали новое заявление о нападении РФ на НАТО

В этой истории есть один сдерживающий фактор

Российский президент Владимир Путин уже готов к небольшой военной операции против страны НАТО. Однако, главу Кремля пугает позиция Запада.

Так считает руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик. Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna.

"Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или – высадиться на одном из шведских островов", – сказал Строжик.

При этом глава службы военной контрразведки Польши подчеркнул, что, поддерживая Украину в войне против РФ, Запад показал Москве, что

в случае нападения на НАТО реакция будет жесткой. Это и останавливает Путина провести небольшую операцию против государства-члена Альянса.

Строжик также отметил, что все прогнозы относительно готовности России к потенциальному нападению на страну НАТО от аналитических центров, не имеющих полной информации. Они базируются только на определенных предположениях.

В последнее время все чаще от европейских лидеров звучат заявления о том, что Путин, выиграв войну в Украине, не остановится. Россия расширит географию своей агрессии на европейский континент и дальше. Поэтому тревогу бьют не только страны Балтии. О возможной угрозе со стороны Москвы заявляли в Берлине, Стокгольме и Лондоне. Они считают, что конфликт с россиянами возможен в течение 2-8 лет.

Министра обороны Германии Борис Писториус заявил, что военно-промышленный комплекс России уже работает на заполнение складов. У Путина на данный момент производят оружие и боеприпасы сверх имеющихся нужд для ведения захватнической войны против Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в Польше предложили создать "тяжелую бригаду" ЕС.