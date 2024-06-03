"Не разжигали огонь": в Китае ответили на жесткие обвинения Зеленского

Китай придает большое значение своим отношениям с Украиной

В Китае отреагировали на жесткую критику Владимира Зеленского, который обвинил Пекин в срыве саммита мира в Швейцарии. Там заверили, что Китай никогда "не разжигал огонь".

Об этом пишет Reuters, цитируя представителя министерства иностранных дел Китая Мао Нин. В Поднебесной настаивают, что все усилия должны быть признаны в поддержку мирных мер вокруг войны в Украине.

"Китай никогда не разжигал огонь и не разжигал пламя", — сказала Мао Нин.

Она добавила, что Китай придает большое значение своим отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером.

"Позиция Китая по мирной конференции очень открытая и прозрачная. Мы верим, что сможем добиться понимания и поддержки всех сторон", — отметили в КНР.

Напомним, что Владимир Зеленский в интервью журналистам сказал, что отказ Китая принять участие в саммите мира Украина восприняла без позитива. Насчет альтернативных саммитов глава государства заявил, что Украина должна сама предлагать мирные инициативы, как жертва войны. Не поддерживать саммит мира, по мнению Зеленского — это нормально. Однако срывать его — это означает поддержку войны.

"Мне кажется, срывать саммит мира, делать шаги на то, чтобы ослабление было уровня присутствия лидеров, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали до саммита мира, давить на них — это уж точно не приближает мир и это не только поддержка России, это фактически поддержка войны", — сказал президент.

Ранее мы писали о том, что стали известны три темы, которые Путин обсуждал с Си Цзиньпином во время визита в КНР.