Саммит мира по Украине без Байдена: стало известно, кто представит США в Швейцарии

Свое участие уже подтвердили более 100 стран и организаций

Соединенные Штаты Америки на Саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, представит вице-президент Камала Гаррис. Об участии президента США Джо Байдена речь не идет.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Белого дома. Отмечается, что чиновница отправится в Люцерн (Швейцария) 15 июня.

"Вице-президент подчеркнет приверженность администрации Байдена-Гаррис поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и длительного мира на основе суверенитета и территориальной целостности Украины и принципов Устава ООН", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Гаррис своим участием в Саммите мира "подтвердит поддержку народа Украины, который защищается от продолжающейся российской агрессии".

Вместе с Гаррис на Саммите также будет присутствовать советник по национальной безопасности Джейк Салливан, который также будет представлять Соединенные Штаты на Саммите.

Глобальный саммит мира

15-16 июня в городе Бюргеншток пройдет Глобальный саммит мира, который Швейцария проведет по запросу Украины. Свое участие в нем уже подтвердили более 100 стран мира и организаций. Россию на встречу лидеров мира не приглашали.

В рамках Саммита мира страны-участники выработают общую переговорную позицию и передадут ее России.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о масштабной кампании по дискредитации Саммита мира со стороны России. Страна-агрессор прибегает даже к запугиванию отдельных мировых лидеров.