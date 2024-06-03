Саміт миру по Україні без Байдена: стало відомо, хто представить США у Швейцарії

Свою участь вже підтвердили понад 100 країн та організацій

Сполучені Штати Америки на Саміті миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, представить віцепрезидентка Камала Гарріс. Про участь президента США Джо Байдена не йдеться.

Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті Білого дому. Зазначається, що високопосадовиця вирушить до Люцерна (Швейцарія) 15 червня.

"Віце-президентка підкреслить відданість адміністрації Байдена-Гарріс підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Гарріс своєю участю у Саміті миру "підтвердить підтримку народу України, який захищається від триваючої російської агресії".

Разом з Гарріс на Саміті також буде присутній радник з національної безпеки Джейк Салліван, який також представлятиме Сполучені Штати на Саміті.

Глобальний саміт миру

15-16 червня у місті Бюргеншток пройде Глобальний саміт миру, який Швейцарія проведе на запит України. Свою участь у ньому вже підтвердили понад 100 країн світу та організацій. Росію на зустріч лідерів світу не запрошували.

В межах Саміту миру країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про масштабну кампанію дискредитації Саміту миру з боку Росії. Країна-агресорка вдається навіть до залякувань окремих світових лідерів.