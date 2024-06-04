"Китай мог бы приехать": в США высказали неожиданную позицию по поводу отсутствия Пекина на Саммите мира

Партнерские отношения России и Китая точно не пойду на пользу во время Саммита

США не считают критичным отказ Китая участвовать в Саммите мира. Ведь Вашингтон не видит, как Пекин может сыграть положительную роль в решении войны в Украине.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, пишет "Голос Америки". По его словам, у Вашингтона нет беспокойства из-за отсутствия Китая на саммите.

"Мы всегда четко заявляли, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в разрешении этого конфликта, если бы он захотел. Но сейчас трудно понять, как они могут сыграть такую ​​роль, учитывая действия, которые Китай предпринимал в последние месяцы, чтобы отстроить и реконструировать оборонно-промышленную базу России", — говорит Миллер.

Он добавил, что Штаты и дальше будут четко объяснять Китаю, что они против их партнерских отношений с РФ, и будут привлекать к ответственности причастные к этой организации. По словам спикера, это планируют делать и европейские союзники Украины.

Миллер в очередной раз подчеркнул, что США поддерживают дипломатические усилия Украины и ожидают, что это событие будет успешным. Именно поэтому их страну будет представлять вице-президент Соединенных Штатов Камала Гаррис. А вот будет ли присутствовать Госсекретарь США Энтони Блинкен, Миллер сказал, что пока не владеет такой информацией.

Напомним, что 15-16 июня в городе Бюргеншток пройдет Глобальный саммит мира, который Швейцария проведет по запросу Украины. Свое участие в нем уже подтвердили более 100 стран мира и организаций. Россию на встречу лидеров мира не приглашали.

В рамках Саммита мира страны-участники выработают общую переговорную позицию и передадут ее России.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл три вопроса, которые будут обсуждаться на саммите.