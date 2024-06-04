"Китай міг би приїхати": у США висловили неочікувану позицію щодо відсутності Пекіну на Саміті миру

Партнерські відносини Росії та Китаю точно не піду на користь під час Саміту

США не вбачають нічого критичного у відмові Китаю брати участь у Саміті миру. Адже Вашингтон не бачить, яким чином Пекін може відіграти позитивну роль у вирішенні війни в Україні.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, пише "Голос Америки". За його словами, у Вашингтона немає занепокоєння через відсутність Китаю на саміті.

"Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії", — каже Міллер.

Він додав, що Штати й надалі будуть чітко пояснювати Китаю, що вони проти партнерських відносин з РФ, і будуть притягати до відповідальності причетні до цього організації. За словами речника, це планують робити і європейські союзники України.

Міллер вкотре наголосив, що США підтримують дипломатичні зусилля України та очікують, що ця подія буде успішною. Саме тому їх країну представлятиме віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс. А от чи буде присутнім Держсекретар США Ентоні Блінкен, Міллер сказав, що поки не володіє такою інформацією.

Нагадаємо, що 15-16 червня у місті Бюргеншток пройде Глобальний саміт миру, який Швейцарія проведе на запит України. Свою участь у ньому вже підтвердили понад 100 країн світу та організацій. Росію на зустріч лідерів світу не запрошували.

В межах Саміту миру країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський розкрив три питання, які будуть обговорюватись на саміті.